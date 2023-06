Užijte si dovolenou bez hrozby cestovatelského průjmu

Koupit letenky, zařídit ubytovaní, sbalit kufry a vyřídit pracovní resty. Příprava na dovolenou zabere mnohým z nás klidně týdny i měsíce plánování. Častokrát se ale může stát, že přes všechno to organizování zapomeneme na sebe a svá střeva. Přitom právě cestovatelský průjem dokáže zkazit nejednu dovolenou…

Stačí špatně omyté ovoce, kontaminovaná voda nebo jen exotické jídlo, na které naše střeva nebyla zvyklá, a ukrutné křeče jsou na světě. Cestovatelskému průjmu se však dá snadno zabránit, když svá střeva pár týdnů před dovolenou na výlet do exotiky připravíte.

Nepřítel střev – bakterie E.coli

Cestovatelský průjem je většinou způsoben kmenem bakterií E.coli (Escherichia coli), které se do střev dostanou společně s kontaminovanými potravinami či vodou. Jakmile se tyto patogenní bakterie dostanou do našich střev, začnou produkovat toxiny. Poté nastupuje již známý nepříjemný cestovatelský průjem, který nám může zkazit velkou část naší vysněné a dlouho plánované dovolené. Pokud tedy cestujete do méně vyspělých a exotických zemí, měli byste dbát na hygienu a vyvarovat se potravinám a nápojům, které by mohly být touto bakterií kontaminované. Vždy proto dávejte přednost baleným nápojům, převařené vodě a kvalitním bezpečným potravinám. Pozor byste si měli dát hlavně na pouliční stánky, led a syrové maso, ryby a mořské plody.

Probiotika střeva posílí a připraví na boj s patogeny

Jako prevence proti cestovatelskému průjmu vám dobře poslouží kvalitní probiotika. Pokud tedy plánujete odcestovat do zahraničí, dopřejte svým střevům několikatýdenní probiotickou kúru. Díky probiotikům se váš střevní mikrobiom posílí, obohatí o prospěšné bakterie a bude v dobré kondici. Zdravá střevní mikroflóra se pak snáze vypořádá s patogenními bakteriemi, se kterými se během dovolené můžete setkat třeba ve formě kontaminovaného jídla. Kromě toho vám probiotika pomohou i jako prevence proti zácpě a celkově zlepší vaše trávení. Pravidelná konzumace probiotik navíc posílí i vaši imunitu a může vám pomoci i při léčbě kožních, gynekologických či psychických onemocnění.

Jak vybrat probiotika? Nejlepší jsou tekutá!

Pokud se rozhodnete svá střeva připravit na letní dobrodružství a přemýšlíte, která probiotika jsou ta nejlepší, určitě sáhněte po těch tekutých. Tekutá probiotika se totiž díky své tekuté formě dostanou do střev živá a mohou zde působit s maximálním účinkem.

