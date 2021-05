Kloktání pomáhá proti virům

Podle virologa prof. RNDr. Libor Grubhoffera je kloktání opomíjený, ale velmi jednoduchý způsob prevence před nákazou, neboť slizniční imunita je v boji s viry klíčová. Profesor Grubhoffer doporučuje kloktat i několikrát denně. Ideální je kloktat například po návratu z práce, školy či cestování hromadnou dopravou.

Kloktání 3x jinak

Možností, čím kloktat, je několik. Od ústních roztoků přes ústní vody až po bylinné čaje či alkohol. Ne vše je z pohledu složení vhodné pro pravidelné používání nebo pro použití u dětí. Liší se také léčebný účinek. Při výběru byste na to měli brát zřetel.

Ústní roztok ke kloktání

Z pohledu výsledků odborných studií je ke kloktání ideální speciální roztok ke kloktání a vyplachování úst (např. Linola sept). Díky vhodnému složení roztoku dokáže zničit většinu virové nálože, a to i té koronavirové, dokonce až 90 %. Neobsahuje alkohol a je proto vysloveně vhodný i pro děti (od 6 let). „Kloktání doplňuje základní hygienu ústní dutiny, a když se provádí alespoň třikrát denně, výrazně snižuje pravděpodobnost uchycení a pomnožení patogenů v dutině ústní a krku. Navíc je to výborný způsob prevence šíření infekce vzdušnou cestou, například při běžném mluvení, smíchu či zpěvu,“ říká alergolog a imunolog MUDr. Ján Kalanin.

Ústní voda

Ani v tomto případě neuděláte chybu. Na trhu je k dostání nepřeberné množství ústních vod. Důležité je prostudovat jejich složení. Mnohé ústní vody obsahují alkohol, některé až 26 procent, což může při častém používání dráždit sliznici úst. Také pro děti raději volte jiný přípravek na kloktání.

Heřmánek nebo slivovice

Bylinková kloktadla z heřmánku, šalvěje, mateřídoušky nebo lípy mají mírný antibakteriální efekt a působí proti infekcím v ústech. Příjemně voní a jsou snadno dostupná ve formě čaje. Můžete tak během dne popíjet voňavý čaj a zároveň usrkávat-kloktat. „Tento způsob kloktání určitě neuškodí. Otázkou je, za jak dlouho či do jaké míry omezí nežádoucí viry na sliznici,“ míní Kalanin. Dodává, že i alkoholu se přisuzuje dezinfekční schopnost, kterou bezesporu má. Je laboratorně ověřeno, že maximální efekt alkoholu je při 70% koncentraci etanolu. Není však tak dobrý jako jiné dezinfekce. Navíc sliznici vysušuje a není vhodný pro děti ani pro řidiče.

Kloktání a vyplachování úst je dalším způsobem ochrany nejen proti koronavirům, ale i ostatním kapénkovým infekcím. Přitom nejde o nic složitého či časově náročného. Stačí pouhá minuta kloktání třikrát denně.

TIP: Někdy se doporučuje při kloktání vyslovit hlasitě „á“ – zabrání se tím vdechnutí a uvolní se ústní dutina. Vhodné je i mírně zaklonit hlavu. Potřebné množství ke kloktání se odměří pomocí víčka. Je lepší s jídlem či pitím několik minut počkat pro lepší výsledek.

Případné další informace o ústní hygieně kloktáním najdete na www.linola.cz.