Recept na víkend: Chilli con carne

Jestliže máte rádi exotické chutě, připravte chilli con carne, jehož základem je mleté hovězí maso, fazole a samozřejmě nechybí pikantní chilli. Kdo bude chtít trochu experimentovat, může dát do jídla místo cukru hořkou čokoládu. Pravda, můžete pro rodinu připravit i méně kořeněnou verzi!

A abyste se moc nenadřeli, zapojte do vaření vašeho parťáka, multifunkční hrnec (např. Salente Cuco). Autor receptu je kuchař Petr Stupka.

Suroviny: 400 g mletého hovězího masa; 1 plechovka fazolí; 200 g cibule; 1 plechovka oloupaných rajčat; 1 stroužek česneku; rostlinný olej; 1 odměrka vývaru (nejlépe hovězího); sůl; pepř; chilli; cukr nebo hořká čokoláda; kmín; citrónová kůra

Postup:

Do hrnce s připravenou vnitřní nádobou nalijeme přibližně lžíci oleje, abychom pokryli celé dno hrnce. Zapneme program – Restování.

Na zahřátém oleji orestujeme na kostičky nakrájenou cibuli do zlatova. Poté můžeme přidat mleté maso s česnekem. Maso necháme zatáhnout.

Dále nalijeme do hrnce fazole a rajčata z plechovek a dle chuti nasypeme koření – sůl, pepř, kmín, chilli, citrónovou kůru.

Na závěr dochutíme troškou cukru nebo kvalitní hořkou čokoládou. V případě potřeby dolijeme ještě 1 odměrku vývaru. Nezapomeňte pravidelně míchat.

Vypneme program – Restování.

Hrnec zavřeme tlakovým víkem. Spustíme program Fazole / Chilli na 12 minut.

Po dokončení programu sundáme víko a chilli ještě důkladně promícháme.

Chilli con carne podáváme s chlebem či rýží.

TIP:

Vařte rychle a chutně!

Méně je někdy více. To rozhodně platí i u spotřebičů. Stačí jeden multifunkční hrnec, a rázem ho můžete použít jako tlakový nebo pomalý. Co to znamená v praxi? Že v jediném hrnci, např. Salente Cuco, si připravíte téměř vše, co vás napadne. Od guláše přes vývar až po zeleninu v páře. A pokud má navíc ještě horkovzdušnou troubu, jako např. Salente Ario, můžete si pochutnat také na dozlatova usmažených hranolkách bez jediné kapky oleje. Vaříte najednou přílohu spolu s hlavním chodem!