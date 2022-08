Černý, bílý, zelený, barevný – celý, drcený či mletý?

Možná vám už sám název napoví, že se jedná o jedno z nejpoužívanějších koření. Pepř se v průběhu staletí změnil z doslova zlatem vyváženého na jedno z nejpoužívanějších koření. Údajně ho do Evropy poprvé dovezli

z Indie vojáci a obchodníci Alexandra Makedonského a ještě ve středověku se jeho používání bránila církev, protože se věřilo, že pepř je velmi silný erotický stimulant. Dnes se jeho pěstování rozšířilo po celé Asii a jedním z největších pěstitelů je po staletí Kambodža.

Asi před deseti lety se Guy a Nathalie, IT specialisté z Paříže, rozhodli otočit svůj život o 180 stupňů a stali se z nich farmáři, kteří se velmi pečlivě věnují pěstování pepře na své farmě La Plantation v Kambodži. Ve spolupráci s místními založili doslova velkou komunitu, která formou Fair Trade dnes produkuje více než 100 tun prvotřídního Kampotského pepře ročně. Název je odvozený od provincie Kampot, vyhlášené pěstitelské oblasti v jižní Kambodži. A ačkoliv je Kampotský pepř stále základem jejich produkce, postupně svou produkci rozšířili i o jiné druhy koření a také čaje a jejich směsi.

Kampotský peř z farmy La Plantation má svou nezaměnitelnou vůni a chuť. Jde o souhru několika faktorů – místní podnebí, křemenitá půda, pěstování v organické kvalitě a především ruční sběr a zpracování jsou zárukou kvality.

V kuchyních sice stále převažuje černý pepř, ale ve skutečnosti existuje ve čtyřech druzích. Ještě zelený, bílý a červený. Ale málokdo ví, že se jedná vždy o stejnou rostlinu, kdy rozdíl je jen ve způsobu sklizně a doby zrání. Zelený je dehydrovaný, sušený je černý, červené kuličky značí plnou zralost a bílou barvu pepře způsobuje odstranění slupky z namočených červených kuliček.

Ale to není vše. Kromě těchto základních druhů jsou v nabídce společnosti Kampot i mnohem rafinovanější lahůdky určené pro vyslovené fajnšmekry. Například fermentovaný pepř je vynikající k masům, do studené kuchyně na carpaccio či do salátů, k rybám a zelenině. Pepř zauzený studeným kouřem pozvedne masa i steaky doslova do výšin. Je ideální volbou při grilování.

V nabídce najdeme i pepř zelený dehydrovaný nebo dlouhý červený, nejsladší pepř s tóny medu.

A tak jako je cibetková káva Rolls-Roycem mezi kávami, tak obdobné místo mezi pepři zaujímá Bird Pepper. Jeho celosvětová produkce totiž dosahuje jen několika kilogramů za rok!

