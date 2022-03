Pár dobrých důvodů, proč si pořídit polarizační brýle

Sluneční brýle nosíme všichni a dávno již nejsou pouze praktickou pomůckou, ale i módním doplňkem. Říká se, že každý by měl vlastnit minimálně pět modelů brýlí, aby mohl pro každou příležitost volit vhodný typ. Pokud je to na vás moc, doporučujeme minimálně jeden s polarizačními skly. Někdy mohou zachránit i život. Navíc už se vyrábějí s polarizační čočkou i brýle dioptrické.

Odlesky slunečního svitu odrážející se od horizontálně položené plochy, např. od vodní hladiny, mohou být nepříjemné pro náš zrak a v mnoha případech dokonce nebezpečné. Tento jev se nazývá polarizace. A právě nežádoucí odlesky dokážou redukovat polarizační sluneční brýle, čímž zároveň v mnoha situacích uleví očím.

„Polarizační brýle je možné zhotovit i v dioptrické variantě přímo na míru přesným aktuálním dioptrickým hodnotám klienta. Všechny naše dioptrické polarizační čočky jsou vždy opatřeny povrchovými úpravami, jako jsou antireflex, tvrzení a hydrofobní úprava, které zajišťují dobré vlastnosti čočky,“ vysvětluje Klára Kašparová DiS., diplomovaný oční optik OptikDoDomu.cz, výrobce a prodejce slunečních a dioptrických brýlí, který poskytuje službu objednat si vyškoleného optika zdarma přímo domů.

Na co jsou vhodné jednotlivé barvy čoček?

Vybraná barva čočky má mj. vliv na to, jak bude příjemné samotné nošení brýlí. Hnědá barva brýlových skel zvýrazňuje výborně kontrast a hloubku a minimálně zkresluje barvy. Šedá barva skel slunečních brýlí je vhodná pro každodenní použití a výborně snižuje jas. Barvu slunečních čoček si díky zrakovým testům můžete vyzkoušet na webových stránkách www.OptikDoDomu.cz.

„Na základě našich zkušeností jsme vytvořili vlastní značku Icona, pod níž lze najít nespočet modelů slunečních polarizačních brýlí v mnoha barvách a provedeních. Zaměřujeme se na to, aby brýle byly vyrobeny z kvalitních materiálů a vyhovovaly co nejvíce potřebám nositele v každé situaci. I díky tomu poskytujeme na naše dioptrické obruby doživotní garanci.”

Speciální brýle pro řidiče díky moderním technologiím

Výroba brýlových čoček prošla již velkým vývojem. Není tomu tak dávno, co bylo pro mnohé skoro nepředstavitelné zakoupit sluneční brýle v dioptrické variantě.

„Nyní je také možné zhotovit například i polarizační samozabarvovací brýle určené přímo pro řidiče, které díky spojení technologií NuPolar a Transitions zajišťují perfektní ochranu zraku a zabarvení čoček i za čelním sklem vozidla, což bylo ještě před pár lety prakticky nemožné,” dodává Klára Kašparová z OptikDoDomu.cz

Polarizační brýle mohou být vaším nerozlučným parťákem v následujících situacích:

Při řízení – mohou dokonce zachránit život

Snad každý zažil oslnení paprsky, které se odráží od mokré vozovky nebo čelních skel ostatních vozidel. V tomto případě se díky polarizačním brýlím můžete vyhnout autonehodě, jelikož oslepený řidič nemůže správně reagovat na situaci na vozovce.

Během sportu – už vám bude jedno, zda hrajete proti sluníčku

Ať už jste milovníky golfu nebo plážového volejbalu, jistě jste se už několikrát setkali s oslněním. Nenechte si zkazit sportovní výsledky a raději sáhněte po polarizačních slunečních brýlích, které dokážou nepříjemné paprsky redukovat.

Při zimních radovánkách – ostře bílá už vás nebude trápit

Pokud rádi trávíte čas na horách, není vám jistě cizí pocit oslnění odráženými paprsky od sněhové pokrývky, kdy vás doslova bolí koukat se na zářivě bílou barvu. V těchto extrémních podmínkách se dokonce vyplatí mít v záloze i druhé brýle s kvalitním UV filtrem a polarizací.

Během čtení u vody – nebudou vás rozptylovat odlesky z vody

Při relaxování u bazénu, rybníku či jezera vás může potrápit jako by na vás někdo „házel prasátka“. Nekažte si cenné chvíle klidu a nasaďte si raději polarizační sluneční brýle, které tento problém vyřeší.

Za nepříznivého počasí – rozjasní vám den

Ať už je venku jakkoli zataženo, s polarizačními brýlemi se budete cítit lépe. Nezkreslují totiž barvy a zachovávají všechny detaily příjemně ostré. Zlepší vám to náladu, což je v ponurém počasí přímo k nezaplacení.

Při rybaření – s polarizačními brýlemi budete mistrem rybářem

Je vaší oblíbenou kratochvílí pohled na vodní hladinu a mihotající se špička prutu? Možná vás trápily unavené oči od odlesků vodní hladiny, protože je to pro ně poměrně namáhavé. Nicméně s polarizačními brýlemi můžete nejen ulevit zraku, ale i pohlédnout skrze vodní hladinu. Žádný úlovek vám již neuteče.