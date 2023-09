Zabalte své děťátko do toho nejhebčího pohodlí

Pokožka malých děťátek je velmi citlivá. Proto si zaslouží tu nejhebčí péči, která jí umožní i během nošení plenky správně dýchat, a zároveň vašemu maličkému poskytne dokonalou ochranu proti protečení a ničím nerušený spánek.

Dopřejte svému děťátku to nejhebčí pohodlí s prémiovými plenkami Pampers Premium Care. Tyto jemné plenky s jedinečnou vrstvou DermaComfort skvěle odvádí vlhkost a nečistoty z pokožky miminek a umožňují vzduchu volně proudit dovnitř plenky, čímž citlivou pokožku udržují hebkou a suchou.

Díky jedinečnému systému zabezpečení ve třech směrech plenky rychle absorbují tekutinu a pomáhají předcházet protečení v pase nebo kolem nožiček. Nadýchané ultra hebké materiály šetrně zabalí pokožku vašeho děťátka do pohodlí a poskytnou jí dokonalou ochranu.

Speciální je také tvar plenek. Jsou přizpůsobeny pupíku děťátka, takže jsou pohodlné, netlačí a perfektně padnou. Plenky jsou opatřeny indikátorem vlhkosti, který vás změnou barvy upozorní, kdy je čas přebalit.

Pampers Premium Care jsou také dermatologicky testované, neobsahují žádný z 26 parfémů klasifikovaných směrnicí EU jako alergeny, a jsou tak osvědčenou jedničkou pro udržení zdravě vypadající a suché pokožky děťátek.

Udělejte si zásobu vašich oblíbených plenek a ušetřete!

S plenkami Pampers nyní také ušetříte! Díky probíhající akci Cashback můžete získat od 15. 8. 2023 do 15. 10. 2023 za váš nákup až 800 Kč zpět. A jak na to? Stačí, když provedete tři různé nákupy a při každém využijete jinou úroveň cashbacku. Pokud tedy zakoupíte produkty za minimálně 2000 Kč, můžete získat zpět 500 Kč. Při nákupu nad 800 Kč pak 200 Kč a při nákupu v minimální hodnotě 400 Kč můžete získat zpět 100 Kč. Nezapomeňte ale, že úrovně cashbacku nemůžete při jednom nákupu kombinovat a z každé úrovně můžete získat cashback pouze jednou. Pro získání cashbacku se zaregistrujte na www.mujsvet-pg.cz/cashback, nahrajte platnou účtenku, vyplňte IBAN číslo vašeho bankovního účtu a proveďte SMS ověření. Po úspěšném nahrání a ověření účtenky obdržíte e-mail s informací, zda byla vaše žádost přijata a peníze vám budou do 30 dnů zaslány na účet.