Diastáza v otázkách a odpovědích

Diastáza neboli rozestup břišních svalů dokáže znepříjemňovat život. Vzniknout může při příliš zatěžující sportovní aktivitě, ale i po porodu. Správným cvičením se však dá mnohé napravit. Mgr. Kamila Veselá Eliášová, lektorka pilates se věnuje cvičení žen po porodu v A centru a v našem rozhovoru vám mnohé objasní.

Jak vlastně vznikne diastáza?

Břišní svaly se rozestoupí v důsledku jednostranně přetěžující sportovní aktivity. Někdy také zůstane rozestup po těhotenství. Rozestoupit se můžou svaly například v okolí pupíku. Nebo se diastáza objeví nad pupíkem nebo pod pupíkem.

A vadí to vlastně něčemu?

Většinou žena jako první zaznamená estetickou stránku diastázy – bříško vystupuje víc, než dřív. Je to dáno tím, že rozestoupené svaly už neplní dobře svou funkci korzetu. Dále se na bříšku často objevují vrásky, povolená kůže, prohlubně jako u celulitidy. Břišní stěna je tvořena mnoha vrstvami, celkem čtrnácti. Pokud jedna z nich není v pořádku, projeví se to i na ostatních. My vidíme vrchní vrstvu, kterou tvoří kůže. Nápravou diastázy se spraví i ona.

Dobře, to jsou estetické nedostatky. Chápu, že samy o sobě můžou představovat silnou motivaci ke změně. Existují třeba zdravotní komplikace spojené s diastázou?

Ano, často jsou to bolesti zad v oblasti beder, dále to může být např. inkontinence – jde o samovolný únik moči například při běhu, kašli, kýchnutí, poskočení a podobně.

Co tedy žena může dělat, aby se diastázy zbavila?

V první řadě je vhodné, si zjistit, jak velká a hluboká je její diastáza a kde přesně se nachází. S tím vám nejlépe pomůže fyzioterapeutka. Taky v Áčku máme lektorky Pilates a Zdravotního cvičení, které absolvovaly kurzy pro práci s diastázou. Můžete se na ně s důvěrou obrátit. Dalším krokem je zejména práce s dechem a vhodné cvičení zaměřené na práci hlubokých svalů – tzv. core neboli hlubokého stabilizačního systému. Patří sem práce s břišními svaly – nejen těmi povrchovými, ale zejména těmi hlubokými, dále práce s dechem, zádovými a hýžďovými svaly i pánevním dnem.

Diastázu je prý možné také řešit operací. Jak se na to díváte?

Operace je možná. Ale neznamená nutně, že se diastázy na 100 % zbavíte. Je potřeba upravit nevhodné pohybové návyky a naučit se s bříškem pracovat opravdu vědomě. Navíc operace jsou vhodné až po přechodu, kdy vlivem hormonálních změn ztrácí bříško svou pružnost. Naopak, dokud neproběhla u ženy menopauza, je velmi vhodné opečovat diastázu vhodným dechem a pohybem.

Za jak dlouho je možné diastázu napravit?

To je velmi individuální. Ve hře je mnoho faktorů – věk ženy, stres, únava, výživa a také, jak pravidelně se sama sobě věnuje. Každopádně je dobré si uvědomit, že diastáza je běh na dlouhou trať. Tím, že se jí budete pravidelně věnovat, můžete zamezit jejímu zvětšování. Vaše snaha může časem vést až k jejímu zacelení.

Co může nabídnout v péči o diastázu A centrum?

Je to víc věcí.

• Na přednášce Diastáza v mnoha souvislostech se dozvíte, co se vznikem diastázy souvisí, můžete si nechat zjistit, zda diastázu máte a v jakém je stavu, a také jak souvisí prožívané nebo potlačované emoce s diastázou.

Pokud už víte, že diastázu máte a chcete s ní začít pracovat, najdete zde různá cvičení a taky poradnu fyzioterapeutky. Zde se dozvíte, jak správně cvičit a jaké pohybové návyky je třeba opravit a jak. Je to například:

• Zdravotní cvičení po porodu a Těhotenské cvičení s fyzioterapeutkou – tyto lekce vede fyzioterapeutka Diana Pipková, DiS.

• Pilates pro maminky po porodu a Pilates pro těhotné vede je Mgr. Kamila Veselá Eliášová.

• Poradna fyzioterapeutky Diany Pipkové, DiS.

Děkujeme za rozhovor.