Pitný režim v těhotenství a po porodu

„Těhotenství je opravdu jiný stav. Ženě se mění tělo, psychika, životní priority, zdravotní stav, rutinní návyky, životní styl a výživu nevyjímaje. Každá maminka i každé těhotenství jsou jiné a není možné dát přesné rady, které by platily pro všechny. Přesto by všechny nastávající maminky měly mít na paměti několik základních doporučení“ – říká Mgr. Jitka Tomešová, nutriční terapeutka, antropoložka a laktační poradkyně.



Doporučení v těhotenství

Správný příjem tekutin je nezbytný proti únavě a bolestem hlavy, jako prevence zácpy (především v závěru těhotenství), ke zředění kyselých žaludečních šťáv a omezení nevolností. Pro nastávající maminky je ideální k pití čistá, neochucená neperlivá voda (perlivá je díky CO2 bublinkám mírně kyselá, proto může přispět k nevolnosti a těhotným ženám přitížit)

v množství alespoň 1,5 litru denně – v závislosti na tělesné hmotnosti, s postupujícím těhotenstvím tedy více. Více tekutin vyžaduje i fyzická aktivita a teplé prostředí. Celkově se tak může budoucí maminka dostat i na více než 3 litry tekutin denně. Jednoduchým ukazatelem, jestli pije dost, je barva moči – světlá znamená dostatečný pitný režim, tmavá nedostatek tekutin v těle. Kromě kohoutkové vody se doporučují přírodní pramenité, kojenecké nebo minerální vody, které jsou velmi kvalitní, čisté a neupravené, bez obsahu chemických přídatných látek. Vhodné jsou slabě a středně mineralizované vody s obsahem rozpuštěných pevných látek do 1000 mg/l, v období těhotenské nevolnosti je lepší upřednostnit neperlivé před perlivými.

V prvním trimestru trpí spousta žen nevolnostmi nebo nechutenstvím, a tak pro ně může být pití čisté neperlivé vody naprosto nepřijatelné. V tom případě si mohou pomoci například ovocným čajem bez cukru, teplým i vychlazeným, vodou ochucenou ovocem nebo mátou. Stejně tak může pomoci jemně perlivá voda a minerálka. Pokud budoucí maminky trpí velkým překyselením žaludku a zvracením, podobné nápoje jim nepomohou, spíše přitíží. Potom stojí za vyzkoušení bylinné čaje vhodné pro těhotné ženy, hodně naředěný nekyselý džus (broskve, meruňky, multivitamin, hruška apod.) nebo voda s trochou kvalitního ovocného sirupu. Po prvním trimestru a při kojení už se obvykle žaludek i chuťové buňky uklidní – toho je třeba využít a vrátit se k pití přírodních neochucených vod.

Skvělým zdrojem tekutin pro budoucí i čerstvé maminky jsou polévky, zejména domácí vývary z původních surovin (nikoli z připravených směsí). Polévka vlastně plní roli 2v1 – maminkám, které mají problém s dostatečným příjmem tekutin i jídla, nabízí tekutiny a zároveň lehký oběd nebo večeři (díky masu, zelenině a zavářce). Hlavně v létě pak může pitný režim obohatit čerstvé ovoce a zelenina, především vodní melouny, jahody nebo salátové okurky.

Doporučení po porodu

Dostatečný pitný režim je neméně důležitý i během kojení po porodu. Také v tomto období pomůže maminkám se zvýšenou únavou a bolestmi hlavy, navíc může podpořit hubnutí poporodních kil. Díky přiměřenému příjmu tekutin jednak nemají tak velkou potřebu jíst, jednak se snadněji zbavují odpadních látek. V tukové tkáni nejsou uložené jen tuky, ale i různé odpadní látky (z léků, z prostředí, ze stravy, zbytky hormonů atd.), které se nevyloučily z těla. Při hubnutí přechází spolu s tukem do krevního oběhu i tyto látky. Důsledkem toho mohou být bolesti hlavy, ekzémy, únava, pocit nemocnosti, zvracení, průjem aj. Při dostatečném příjmu tekutin však tyto látky rychleji projdou játry a ledvinami, tělo se jich rychleji zbaví a celý proces je mnohem snazší a efektivnější.

V pitném režimu po porodu by opět měla převládat čistá, neochucená neperlivá voda. Pro kojící ženy jsou k dispozici i různé speciální čaje. Řada maminek se domnívá, že musí hodně pít, aby měly dost mateřského mléka pro svoje děťátko. Hydratace těla je bezesporu důležitá, ale v případě tvorby mateřského mléka hraje nejdůležitější roli celková pohoda maminky. Když jí kojící čaj dodá sebevědomí k tomu, že kojení zvládne a miminko bude správně přibývat, pak má takový čaj význam. Jinak nutný není a maminky by se neměly stresovat, pokud žádný speciální čaj ani jiný zaručeně potřebný prostředek nemají.

Prohřešky proti doporučením

Podle výsledků aktuálního průzkumu AquaLife Institutu 48 % žen změnilo v době těhotenství svůj pitný režim. Například celá polovina cílové skupiny omezila konzumaci kávy. Na druhou stranu v případě alkoholických nápojů, které by si správně mělo zcela odpustit 100 % těhotných žen, průzkum zjistil, že víno nebo pivo těhotné ženy pijí, i když v menší míře – víno konzumovalo v těhotenství 59 % žen a alkoholické pivo 43 % žen. Pokud jde o sladké nápoje, těhotné ženy nejvíce omezily konzumaci limonád, kolových nápojů a také energetických nápojů, nejméně džusy nebo vodu se šťávou, ty pily více méně stejně jako mimo těhotenství.

Zdroj: AquaLife Institut