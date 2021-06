Osvěžte se v horkých dnech s nanuky Lotus Biscoff!

Jedinečná karamelizovaná chuť, křupavost a originální tvar – tak se dají popsat ikonické sušenky Lotus Biscoff. Nedávno značka představila také smetanové zmrzliny v kelímku i na dřívku a nyní se k nanuku s mléčnou belgickou čokoládou přidává ještě nanuk v lahodné bílé čokoládě.

Bílá čokoláda pro opravdové gurmány

Jemná smetanová zmrzlina s kousky sušenek Lotus Biscoff obalená v pomazánce Lotus Biscoff a ještě máčená v kvalitní bílé belgické čokoládě s křupinkami ze sušenek Lotus Biscoff. Nezní to jako sen? Dopřejte si gurmánský zážitek s novou zmrzlinou na dřívku Lotus Biscoff v bílé čokoládě.

Zmrzliny není nikdy dost!

Kombinace jemné smetany, sušenek a pomazánky Lotus Biscoff chutná jedinečně. To vše je navíc zahalené do belgické mléčné čokolády. Zmrzlinu na dřívku Lotus Biscoff si můžete koupit domů i do zásoby, a to ve výhodném multi-packu se třemi kusy. Takhle svůj oblíbený hříšný kousek budete mít vždy po ruce!