Vánoční dárek pro milovníky dobrého čaje a tip pro „opozdilce“

Pokud nepatříte mezi poctivce, kteří již mají vše připraveno a zabaleno, aby si v poklidu užili sváteční atmosféru, ale naopak uvítáte jakoukoli inspiraci, tak tady ji máte – dárkové čaje od AHMAD TEA pod stromečkem zaručeně potěší, a to ať už hledáte dárek pro manžela, pro kamarádku, pro rodiče, ale i pro děti. Výběr je skutečně bohatý.





TEA CLASSICS WINTER

Kolekce černých a ovocno-bylinných čajů

S dárkovou kolekcí Tea Classics Winter, která je novinkou letošních Vánoc, bude každý šálek čaje jako z kouzelné zimní pohádky. Obsahuje dva druhy černých čajů a dva druhy ovocno-bylinných čajů. Nádherná plechová dóza s motivy pohádkové zimy umocní nejen požitek z přípravy lahodného nápoje, ale také potěšení z krásného dárku!

Dárkové balení obsahuje 4x 8 alu sáčků, které obsahují: Earl Grey, English Breakfast, Mixed Berries & Hibiscus, Wild Strawberry.

KEW GARDEN BEYOND THE LEAF SELECTION

Kolekce prémiových černých čajů

Designově krásná výběrová kolekce černých čajů Kew Beyond the Leaf Selection byla vytvořena ve spolupráci s Královskými botanickými zahradami Kew Gardens. Nabízí tři vybrané druhy černého čaje inspirované exotickou historií těchto populárních zahrad, které patří k nejvýznamnějším botanickým zahradám světa. Jedná se tak o dokonalý dárek

pro milovníky černého čaje, kteří touží po vskutku ojedinělém chuťovém zážitku.

Balíček obsahuje elegantní výběr tří typických černých čajových směsí rozdělených

do 30 čajových sáčků (10 pro každou směs): Majestic Breakfast, Elegant Earl Grey, Garden Afternoon.

TEA KEEPER

Kolekce s výběrem 8 nejoblíbenějších směsí černého a zeleného čaje

Luxusní dřevěná kazeta na čaj Tea Keeper má osm přihrádek, které skrývají výběr z nejlepších čajových směsí Ahmad Tea – od klasických, jako English Breakfast a Green Tea, až po ovocné lahůdky s jahodami, černým rybízem či tropickým ovocem. Tato tmavá dřevěná úložná krabička je vyložena zelenou plstí a opatřena zlatými detaily. Jednoznačně poslouží jako mimořádný dárek pro každého, kdo si potrpí na klasický styl a má chuť na výjimečně dobrý čaj. Díky tradičnímu, nadčasovému designu je ideální k doplňování dalších a dalších oblíbených čajů Ahmad Tea a může tak být po mnoho let krásnou voňavou ozdobou každé domácnosti. Kazeta obsahuje 8x 10 alu sáčků čajů English Breakfast, Earl Grey, English Tea No. 1,Green Tea Pure, Jasmine Romance, Peach & Passion Fruit, Strawberry Sensation a Blackcurrant Burst.

I LOVE TEA SELECTION

Kolekce černých a zelených čajů

Toto dárkové balení obsahuje výběr pět druhů černých a zelených čajů a také elegantní porcelánový hrnek Ahmad Tea (350 ml). Potřebujete drobnost, kterou potěšíte kamaráda, pro kolegy v práci nebo abyste nepřišli na přátelské setkání s prázdnou? Rozkošný dárkový balíček s hrnečkem I Love Tea je tu pro vás. Balení obsahuje 5x 2 alu sáčků: Earl Grey, English Tea No. 1, Green Tea Pure, Ceylon Tea, Cold Brew English Tea a samozřejmě hrnek.

Vybrali jsme vám jen pár tipů, ale značka AHMAD TEA, která v letošním roce slaví 30 let v České republice, nabízí toho mnohem víc. Stačí si vybrat!