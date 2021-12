Stylově ve vánočních barvách

Vánoce jsou tu coby dup! A protože jsou nejkrásnější v rodinném kruhu, síť obchodů Tchibo nabízí stylové oblečení pro všechny. Můžete se těšit na sváteční outfity a zimní módu pro celou rodinu! Chybět nebudou svetry s norským vzorem, copánkovým vzorem a spousta dalších detailů.

Co si vzít na sebe na sváteční chvíle? Nemusí vám to dělat vrásky, když se podíváte na připravovanou kolekci Dress code pro celou rodinu, kterou už příští týden najdete v e-shopu tchibo.cz, dále pak v síti obchodů Tchibo a Tchibo koutcích obchodních řetězců.

I pro děti stylově

Dětský svetr s norským vzorem je s biobavlnou. Zdobí ho norský vzor a v nabídce je do velikosti 134/140. Pro malé i větší slečny se bude hodit krásná tylová sukně. Má příjemně měkkou podšívkou.

Do velikosti 122/128 ji zdobí červený třpytivý pas. Sukni ve větších velikostech zdobí modrý třpytivý pas.

Chlapecká flanelová košile je z biobavlny s certifikací GOTS. Flanel příjemně hřeje. Zajímavostí je, že ve stejném designu najdete košili i v pánských velikostech, takže táta a synek budou hezky ladit.

Vévodí opět kostka

Tento klasický vzor opět prokázal svou univerzálnost. Na košili působí ležérně, na dlouhé halence žensky, na šatech svátečně. Co si vyberete vy?

Velice žensky působící žakárové šaty jsou s recyklovaným materiálem, biobavlnou a viskózou Lenzing™ Ecovero™.

Mají 3/4 rukávy, projmutý střih a sukni mírně do A.

Anebo si můžete vybrat žakárovou sukni také s recyklovaným materiálem, biobavlnou a viskózou Lenzing™ Ecovero™. Sukně má elastický pas a střih do A.

Klasické s copánkovým vzorem nebo v norském stylu

Je libo raději kardigan? Tento je s copánkovým vzorem, s recyklovaným materiálem a biobavlnou. Kardigan je z jemného úpletu a v nabídce je v tmavě modré a červené barvě.

Pro pány: svetr s kulatým výstřihem

Pánský svetr s kulatým výstřihem s biobavlnou s certifikací GOTS a s recyklovaným materiálem je v nabídce ve dvou barvách – zelené s melírem a tmavě modré s melírem.

Kolekci „Dress code pro celou rodinu“ najdete v síti obchodů Tchibo a Tchibo koutcích v obchodních řetězcích od 13. prosince 2021, v e-shopu tchibo.cz již od úterý 7. prosince.