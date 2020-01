Miniseriál: Co se děje v bříšku? (1.)

Těhotenství je cosi velkolepého a jedinečného. Vzniká nový život, který je den ode dne dokonalejší a komplexnější. Ale jak to vlastně vypadá v bříšku a jakým vývojem procházíme, než se narodíme?

I. TRIMESTR

Choulostivé období

1.-6. týden

Když uplyne třetí týden od konce vaší poslední menstruace a dojde k tomu, že se oplodněné vajíčko po úspěšné cestě vejcovody zahnízdí v děloze, lze hovořit o vašem úspěšném otěhotnění. A v organizmu rázem dochází k mnoha bouřlivým změnám. U vašeho dítěte jsou již v tuto chvíli „naprogramovány“ všechny buňky a také všechny orgány už mají předurčený svůj vývoj. Z původně málem neviditelného oplodněného vajíčka je na konci šestého týdne bytůstka podobná pulci, která ale nezapře budoucí lidské rysy. Už má jakési předstadium pozdějšího mozku i centrálního nervového systému a také páteř. Na hlavičce má patrné čtyři mělké jamky (pozdější oči a uši). Čtyři malé pupeny zase naznačují základy končetin. Vyvíjí se žaludek a koncem tohoto období začíná tlouci srdíčko, jehož ozvy zaznamenává ultrazvuk. Teď slyšet poprvé ozvy miminka, a to je vůbec jeden z nejsilnějších rodičovských zážitků.

Vaše děťátko v číslech: Okolo 6. týdne měří zárodek 5 až 10 mm a váží asi 1 g.

Co vám udělá v tomto období dobře: Spát, spát, spát. Naprostá většina žen zahajuje své těhotenství ve stavu mimořádné a nezvyklé únavy. Zatím ovšem vaši energii nepohlcuje dítě, nýbrž právě ony velké změny, jimiž váš organizmus právě prochází.

6.-10. týden

Embryo se víc a víc podobá člověku. Dosud zakroucené tělo se natahuje. Oči, uši, nos a ústa získávají zřetelnější tvar. Projevuje se první mimika. Do očí vstupuje okolo 9. týdne první pigment, víčka jsou ale dosud pevně zavřena. Okolo 10. týdne je v ústech patrný jazyk a ten má dokonce – zatím ještě omezenou – schopnost vnímat chuť. Na ručkách rostou prsty. Rozmnožují se nervové buňky, dále se formuje mozek. Některé orgány zahajují svou zatím jen cvičnou funkci. Až na několik hodin spánku je plod stále v pohybu. Prodlužuje se pupeční šňůra, která umožňuje spoustu pohybu.

Vaše děťátko v číslech: Okolo 10. týdne měří plod asi 3 cm a váží 4 g.

Co vám udělá dobře: Možná vás právě hodně trápí těhotenské nevolnosti. Jezte pokud možno častěji a menší porce. Obzvlášť dobře vám udělají masové a zeleninové vývary. Po ránu můžete vyzkoušet kousek sucharu a chladného džusu.

10.-13. týden

Od 10. týdne se embryo nazývá plod (fetus). Všechny životně důležité orgány už fungují. Přichází doba růstu a zrání. Plod roste až o 10 mm týdně. Pomalu začne být vidět, zda čekáte chlapce či dívku, a ultrazvuk by to mohl odhalit. Spolehlivější je ale počkat s určením pohlaví až po 20. týdnu. Naopak již bez všech pochyb vidíte, jak vaše dítě dýchá. A také může mít škytavku, což cítíte specifickými otřesy v bříšku.

Vaše děťátko v číslech: Okolo 13. týdne měří plod asi 8 cm a váží 70 g.

Co vám udělá dobře: Únava by vás měla opustit a chuť k jídlu se zvyšuje. Přemýšlejte ale o tom, co jíte, přirozená strava s vysokým podílem ovoce a zeleniny udělá dobře vám i plodu. Pozor na chudokrevnost, železo obsahují tmavá masa, ovesné vločky a luštěniny. Obzvlášť vhodný je pohyb – procházky, plavání i těhotenské cvičení.