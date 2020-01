Miniseriál: Co se děje v bříšku? (2. trimestr)

Jak to vlastně vypadá v bříšku, jakým vývojem procházíme, než se narodíme? Podívejme se na druhý trimestr! Pravděpodobně vám už bude lépe – nevolnosti postupně ustupují. Tato fáze bude nejspíše velice příjemná a aktivní.

2. TRIMESTR: Čas růstu

13.-21. týden

Vaše dítě překonalo kritickou fázi těhotenství, pravděpodobnost spontánního potratu po 12. týdnu klesá na 1 %. Plod se zvětší z velikosti tenisového míčku na velikost míče na odbíjenou. Od 15. týdne začíná polykat plodovou vodu a již se tím připravuje na příjem potravy po porodu. Jeho mimika je již výrazná – dokonce i na ultrazvuku může být patrné, když se dítě mračí a má vrásky na čele. Otvírá a zavírá oči, reaguje na světlo, možná se také otočí hlavičku, když na bříško prudce posvítíte lampou. A protože také vydatně hýbe již docela velkýma rukama a nohama, začínáte cítit pohyby.

Vaše děťátko v číslech: Okolo 21. týdne měří plod asi 26 cm a váží asi 360 g.

Co vám udělá dobře: Prožíváte nejkrásnější období svého těhotenství. Pokud chcete před porodem ještě něco zlepšit v bytě nebo podniknout nějakou cestu, je k tomu právě teď ideální doba. (Po 7. měsíci těhotenství se již nedoporučuje například letecká přeprava.)

21.-26. týden

Dítě se stále více chystá na dobu vlastního života. Vyvíjí si spánkový rytmus, který ovšem nemá nutně souvislost s vaším. Možná právě proto nyní v noci hůře spíte, dítě vám to svou čilostí prostě nedovolí. Ještě stále může dělat kotrmelce, prostoru mu ale pomalu již ubývá. Začíná vnímat hlasy, zvláště nejbližší, rodičovské, ty po porodu mu budou známé. Četné studie potvrzují, že plod v tomto stadiu vývoje vnímá pozitivně i hudbu a po porodu známé skladby rovněž identifikuje. Pozor na pobyt v hlučném prostředí nebo prostředí s vysokými tóny, dítě je na to citlivé a dokonce zvyšuje to jeho srdeční činnost. Dítě zkrátka vnímá a vše, co prožívá, spoluurčuje jeho vnímání budoucí. Smysly se zlepšují, čich a sluch fungují dávno, nyní se zdokonaluje i zrak. Dá se říci, že to nejpodstatnější ze svého nitroděložního vývoje má už za sebou – kdyby se nyní narodilo, s pomocí dýchacích přístrojů a inkubátoru by pravděpodobně přežilo. Ale ať jen nespěchá!

Vaše děťátko v číslech: Okolo 26. týdne měří plod asi 35 cm a váží asi 760 g.

Co vám udělá dobře: Nejspíš vás začíná zlobit pálení žáhy. Zkuste sníst několik oloupaných mandlí nebo před jídlem a spánkem vypijte sklenku mléka. Obojí přispívá k neutralizaci žaludečního obsahu.