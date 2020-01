Miniseriál: Co se děje v bříšku? (3. trimestr)

Je nejvyšší čas na kvalitní předporodní přípravu, jógu či pilátes. V tomto období bude důležité dopřávat si i dostatek odpočinku. Nechte se také trochu hýčkat, neboť různorodý stres vůbec nepřispěje k pozitivnímu psychickému rozpoložení, který teď nutně budete potřebovat.

3. TRIMESTR – Čekání na porod

26.-35. týden

Dítě přibývá pravidelně asi 200 g (po 32. týdnu 500 g) týdně. Vyvíjí se podkožní tuková tkáň a dítě může být už pěkně baculaté. Houstne mu obočí a řasy, narůstají nehtíky. K nejdůležitějšímu úkolu tohoto období patří zrání plic, plně funkční bývají asi od 34. týdne. Dítě také pilně cvičí svůj brzy nejdůležitější reflex sání, a to na svých prstíkách. Na konci tohoto období se většina dětí stáčí do ideální porodní pozice hlavou dolů.

Vaše děťátko v číslech: Okolo 35. týdne měří plod asi 46 cm a váží asi 2300 g.

Co vám udělá dobře: Váš spánek už asi za moc nestojí a také cítíte záda. Vaše únava je pochopitelná, připadáte si těžká a nemotorná. Dopřávejte si přestávky, zvláště pokud ještě chodíte do práce, a doma se nebojte delegovat na někoho jiného denní povinnosti. Hledejte způsob, jak se uvolnit – ideální je těhotenská jóga nebo pilátes. Pokud o ní uvažujete, nejpozději teď vyhledejte také kvalitní předporodní přípravu.

35.-40. týden

Vaše děťátko je pomalu přichystáno na porod, jeho plíce jsou vyzrálé, žaludek už dokáže trávit tekutou potravu. Tělíčko je potažené mázkem, který je svou kluzkostí nápomocný při postupu porodními cestami. Místa už je v děloze velmi málo. Nezbývá, než čekat, až samo miminko vydá pokyn k porodu. Ten se ohlásí odchodem hlenové zátky nebo prasknutím plodové vody, a samozřejmě také nástupem kontrakcí. Kdy přesně to bude, nelze dopředu odhadnout. Asi 45 % dětí se rodí až po 40. týdnu těhotenství, zřejmě se jim z vyhřátého pelíšku jednoduše nechce.

Vaše děťátko v číslech: Okolo 40. týdne měří plod asi 51 cm a váží asi 3400 g, chlapci váží průměrně o něco více než děvčátka.

Co vám udělá dobře: Kromě nepohodlí svého stavu zřejmě nejvíce řešíte obavy z porodu. Je to přirozené, ale snažte se najít způsob, jak tomuto stresu příliš nepodlehnout. Klidná psychika je prvním a nejdůležitějším předpokladem „dobrého“ porodu. Uklidní vás, když budete mít představu, kde a s kým budete rodit, vhodné je také sepsání porodního plánu.