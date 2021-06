Počesku: Hrady a zámky – méně známé a krásné…

Léto bývá plné výletů, a proto nápady někdy docházejí. A protože Češi milují hrady a zámky, přinášíme přehled těch nejpůvabnějších, ale přitom méně známých. Postupně je představil cestovatelský seriál Počesku z produkce automobilky Toyota, kde zároveň najdete i spoustu dalších tipů na výlety.



Zámek Náměšť nad Oslavou

Východně od Třebíče v údolí řeky Oslavy leží město Náměšť nad Oslavou, kde se nachází i stejnojmenný renesanční zámek, který kdysi býval středověkým hradem. V interiérech je k vidění kolekce vzácných tapisérií, při prohlídce nahlédnete také do kaple či do knihovny s krásnou freskovou výzdobou. Nevynechejte ani nádvoří s fontánou, malou francouzskou zahradu a anglický park.

Zámek Zruč nad Sázavou

Zručský zámek býval až do 18. století, kdy vyhořel, středověkým hradem, což dodnes připomínají zbytky hradeb v krásně opečovávaném zámeckém parku. V 19. století byl pak přestavěn na zámek ve stylu romantismu. Projít se tu můžete kdykoli, ale znovu se sem vraťte právě na jaře nebo v létě, klidně i s dětmi – pokud je nebude bavit prohlídkový okruh, vezměte je do podkroví, do Země lega a panenek.

Zámek Blatná

Nádherný zámek obklopený vodním kanálem je kouzelný zevnitř i zvenčí. Prohlédnout si tu můžete orientální, barokní i empírový salonek a v anglickém parku, který je přístupný celoročně se budete cítit jako v pohádce. Doslova. Natáčela se tu totiž pohádka Šíleně smutná princezna. Chovají tu navíc daňka skvrnitého, kterého si můžete prohlédnout v místní oboře.

Zámek Litomyšl

Vydejte se do místního renesančního zámku, ale udělejte si čas i na odpočinek v jeho krásných zahradách, kde si můžete dát kávu a zmrzlinu v malé kavárně, nebo rovnou piknik na dece, a mezitím můžete obdivovat sochy Olbrama Zoubka.

Andělská Hora

Zříceninu hradu z přelomu 14. a 15. století najdete nad stejnojmenným městečkem. Její pravidelná trojúhelníková dispozice je velmi rozlehlá a výhodou je, že nabízí výhledy do všech stran, zejména na nedaleké Doupovské hory. V roce 1786 se tu prý procházel i Johann Wolfgang Goethe.

Bečov nad Teplou

Hrad a zámek Bečov nad Teplou zase patří k našim nejzachovalejším památkám. Počátkem 18. století byl totiž majestátní hrad přestavěn na barokní zámek. Pyšní se navíc unikátní památkou evropského významu – relikviářem sv. Maura, který se stářím a hodnotou blíží českým korunovačním klenotům.

Zámek Raduň

Původně šlo o středověkou tvrz, z níž se ale v 16. století stal renesanční zámek. V první polovině 19. století se pak renesanční styl proměnil na pozdně klasicistní. Sloužil jako letní rezidence, a tak vás prohlídkové trasy provedou knížecím apartmánem, společenskými salony i dětskými pokoji. Určitě se projděte zahradou a navštivte také místní oranžerii.

Zámek Mitrowicz (úvodní fotografie)

Zámek Hluboká nad Vltavou sice patří k nejkrásnějším na světě, ale také k nejnavštěvovanějším. Pokud jste tu už byli, nebo hledáte něco trochu klidnějšího, v okolí Českých Budějovic, u řeky Lužnice, najdete například romantický zámek Mitrowicz z 16. století s krásnou zahradou. Dá se tu dokonce i ubytovat a pokoje jsou velmi vkusné a stylové.

