Nakresli auto svých snů: Startuje 15. ročník výtvarné soutěže Toyota Dream Car

Zájezd do Japonska a další zajímavé ceny mohou vyhrát děti do 15 let, které se přihlásí do mezinárodní soutěže Toyota Dream Car Art Contest a nakreslí, jak by chtěly, aby vypadala auta v budoucnosti. Přihlášené mateřské, základní a střední školy mohou vyhrát finanční příspěvek. Uzávěrka je již za pár dní, 28. února.

Toyota ví, že každé dítě se jednou stane řidičem, a tak formuje jejich představy a požadavky na auta budoucnosti už nyní. Letos pořádá už 15. ročník oblíbené výtvarné soutěže, která podporuje dětskou představivost, ale i to, že snít se vyplácí, protože jednoho dne se každý sen může stát realitou. Děti se zároveň při kreslení auta budoucnosti zamýšlí nad tím, jakou roli hraje v lidském životě automobil, a jak se to v příštích desetiletích může změnit.

Každý rok se do soutěže přihlásí téměř milion obrázků z celého světa. Vyhlašuje se však i celkem devět vítězů ve třech věkových kategoriích národního kola. Tři nejlepší z každé věkové kategorie mohou vyhrát lákavé ceny, jako jsou skateboard, elektronika nebo stavebnice Lego. Vítězové národního kola pak zároveň postupují do mezinárodního finále a mohou vyhrát zájezd do Japonska. Děti se mohou přihlašovat i prostřednictvím svých mateřských, základních a středních škol, které pak mohou vyhrát finanční příspěvek na společné aktivity.

Oznámení výsledků národního kola proběhne v březnu. Vítězové světového finále budou oznámení na konci druhého kvartálu 2022.

Soutěže se mohou zúčastnit všechny děti do 15 let. Utkají se ve věkových kategoriích do 8 let, 8 až 11 let a 11 až 15 let. Své vysněné auto by měly namalovat ručně na formát A3. Použít mohou pastelky, vodové barvy, ale povoleny jsou třeba i koláže. Na zadní stranu výkresu je důležité nalepit přihlášku, kterou rodiče nebo zákonní zástupci najdou na webu soutěže.