6 neodolatelných víkendových tipů na výlet s dětmi

Jestli jste letos byli nuceni zůstat celé léto doma, mohou už pro vás prázdniny být trochu dlouhé, zvlášť pokud musíte zabavit děti, které jsou už několik měsíců bez školy a nudí se. Přinášíme pár prověřených tipů, které je budou bavit. A vás také.

1. Zvířata pěkně zblízka

Zoo je vždycky dobrý nápad, na druhou stranu se tu musí hodně chodit a po určité chvíli už nefunguje ani příslib sebevětších žiraf a lvů. Přitom právě tahle (a mnohá jiná!) zvířata si můžete v Safari Parku Dvůr Králové prohlédnout pěkně zblízka a navíc v maximálním pohodlí – místní safari se totiž dá projet autem. Buď vlastním, anebo si můžete půjčit místní Toyotu Yaris s hybridním pohonem, který je velmi tichý a má nízké emise, a tak zvířata vůbec neruší. Stylový je i jeho „zvířecí“ design.

2. Když chcete být v pohybu

Máte děti, které naopak chvíli neposedí? Vezměte je do Rokytnice nad Jizerou. Je tady bikepark Rock-it-nice, který nabízí tři sjezdové tratě různých úrovní obtížnosti v celkové délce pěti kilometrů. Stejně jako je tomu v zimě při lyžování, na tu nejsnadnější, modrou, se nemusí bát ani začátečníci. Že nemáte kolo? Půjčovna už nemůže být víc po ruce – najdete ji přímo v hale lanové dráhy. Její otevírací doba je stejná jako provoz lanovky. Můžete tu vyzkoušet také lanový park v korunách stromů. Najdete ho hned u nástupiště lanovky. Na výběr jsou dva okruhy – žlutý se 14 překážkami a jednou lanovkou, nebo modrý s 21 překážkami a čtyřmi lanovkami. K dispozici je i instruktor.

3. Procházka v oblacích

Skvělým zážitkem a možná i dobrodružstvím je jihočeská Stezka korunami stromů, odkud je vidět celá přehrada Lipno. Nahoru budou zcela jistě ochotně běžet, když jim slíbíte, že dolů pak mohou sjet na obří skluzavce. Místní tobogan je dlouhý 52 metrů, čímž patří k nejdelším v Česku.

4. Hry v přírodě

Jestliže máte menší děti, které ještě procházky, ani krásu krajiny neocení, vezměte je do Prachatic. Najdete tu Areál lesních her, což je hřiště uprostřed lesa, které potěší nejen ty nejmenší, ale určitě i vás. Malí návštěvníci tu najdou několik zastavení inspirovaných životem lesních zvířat. Mohou si vyzkoušet rychlost a hbitost veverky, pobyt v ptačím hnízdě či pavoučí síti. Nahlédnout mohou také do útrob stylizovaného mraveniště, nebo pozorovat žabí tůň. Je to zábava, díky níž se navíc i něco naučí.

5. Svačina je základ

Nejčastější větou, kterou pronáší děti, které právě nasedly do auta a vyrážejí na výlet, je: „Já mám hlad.“ Buďte na to připraveni, a abyste nemuseli shánět kvalitní svačinu cestou, připravte si ji doma. Skvěle poslouží úplně jednoduchý recept: chléb namazaný pomazánkou a nakrájená zelenina. Hamánek teď dělá pomazánky určené speciálně pro děti, a to včetně těch nejmenších a batolat. Jsou skvělým zdrojem bílkovin i vlákniny. Na výběr je krůtí a zeleninová. Obě navíc obsahují červenou čočku, která je důležitým zdrojem železa.

6. Zábava na dlouhé cesty

Nejčastější otázkou pak je: „Už tam budem?“ Myslete tedy i na to, jak dětem cestu autem co nejvíce zpříjemnit, aby rychle utíkala. Můžete jim samozřejmě pustit pohádku na tabletu, ale pokud je chcete ušetřit od zírání do obrazovky, sbalte jim společenské hry. Mrkněte na shop.toyota.cz, kde najdete karty, kostky v elegantním balení nebo třeba krásné dřevěné hlavolamy. Jakmile si s nimi poradí, dostanou zmrzlinu.