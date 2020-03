Jste těhotná? Buďte v klidu!

Budoucí maminky mohou využít online a telefonické konzultace zdravotních sester a lékařů z IVF CUBE. Tato klinika nabízí od pondělí 23. 3. 2020 bezplatné konzultace těhotným ženám.

Těhotné ženy hledají odpovědi na množství otázek souvisejících nejen s riziky nového koronaviru, ale i s úplně běžnými a praktickými záležitostmi. „Zažíváme období, kdy je solidarita jednou z nejcennějších komodit, a když laici mohou pomáhat například šitím roušek, my jsme se rozhodli nabídnout zdarma naše odborné znalosti, zkušenosti a kapacity v oboru,“ řekla MUDr. Hana Višňová, vedoucí lékařka kliniky asistované reprodukce IVF CUBE v Praze.

Tým odborníků je až do odvolání k dispozici pro těhotné ženy bez rizikové anamnézy během pracovních dní na čísle 220 303 873 od 8.00 do 16.00 hod. Otázky je možné posílat i e-mailem na adresu poradna@ivf-cube.eu. Na webové stránce www.ivf-cube.eu budou postupně aktualizovány nejčastější dotazy týkající se průběhu těhotenství a doporučení související s aktuální epidemiologickou situací.

Nejenže chtějí být na klinice k dispozici svým těhotným klientkám, ale myslí také na ostatní budoucí maminky, které mají z infekce obavy. Poradit či odpovědět na jejich otázky může být v této situaci klíčové nejen pro jejich zdraví a zdraví dítěte, ale často i pro udržení tolik potřebné duševní pohody. Tímto krokem chce klinika zmírnit i nápor na ambulance gynekologů.

A tak těhotné mohou dostat odpovědi na otázky jak si poradit s běžnými situacemi provázejícími těhotenství, jako jsou nevolnosti či slabé krvácení, který lék užít při bolesti hlavy anebo zvýšené teplotě, je-li možné vynechat plánovanou poradnu nebo jak dlouho je možné odložit plánované vyšetření. „Pokud jde o mladé, zdravé ženy bez rizikového průběhu těhotenství, není nutné chodit do poradny jednou za měsíc, odklad v mnohých případech snese i plánované ultrazvukové vyšetření. V tomto období je pro těhotnou ženu bez komplikací rozhodně lepší domácí karanténa,“ radí MUDr. Hana Višňová a pokračuje: „Je vhodné si obstarat domácí tlakoměr, vyhýbat se lékárnám a čekárnám u lékařů, dokud epidemie neodezní.“

Konzultace budou těhotným ženám poskytovat zdravotní sestry specializované v oboru gynekologie a porodnictví a porodní asistentky, v případě potřeby specifické konzultace je k dispozici i tým tří atestovaných lékařů. Kromě toho se klinika IVF CUBE v těchto dnech soustředí i na vyhledávání, výběr a zpracování nejnovějších informací souvisejících s novým koronavirem z ověřených lékařských zdrojů. „Dostupná data ukazují, že u těhotných žen infikovaných novým koronavirem je průběh onemocnění méně nebezpečný než u starých lidí, děti se rodí zdravé a v mateřském mléku virus zatím nebyl objeven. Na základě současných informací o charakteru viru a průběhu dosavadních infekcí existuje též předpoklad, že riziko přenosu viru přes placentu do dělohy je nízké. To nám dává naději, že virus nebude zvyšovat riziko vzniku vrozených vývojových vad. Všechny tyto pozitivní zprávy a zároveň dostupnost konzultací k běžnému průběhu těhotenství jsou pro duševní pohodu, a tím i zdraví budoucích maminek a jejich nenarozených dětí, momentálně velmi důležité,“ uzavírá MUDr. Hana Višňová.

Více informací na: www.ivf-cube.eu