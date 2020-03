Deset rad pro rodiče, když je škola zavřená

Kidtown.cz ve spolupráci s pedagožkou Mgr. Jitkou Vokšickou, ZŠ Hovorčovice a pedagogy základních škol Prahy 6 vám vypracovali a nabízejí několik rad, jak na „domácí školu“.

(Fotografie: Kidtown.cz)

1. Dodržujte režim – základem je pokračovat v pravidelném režimu, na který jsou děti zvyklé. Trvejte na tom, aby i teď, kdy jsou doma, vstávaly a chodily do postele v pravidelný čas.

2. Simulujte časový rámec výuky, včetně dodržování přestávek. Toto není víkend ani den, kdy by mělo mít dítě úplně volno. Pokud dítě pracuje u stolu, posaďte jej k němu vždy ve stejný čas. Škola má také přece určitý pevný řád.

3. Program dne upravte z pohledu režimu běžného výukového dne. Stanovte přesný harmonogram, kdy má dítě dělat úkoly, kdy se protáhnout a nezapomínejte na kroužky, resp. aktivity, které děti na kroužcích běžně dělají – malujte si s nimi, vezměte je ven, nechte je sportovat. Vše do tohoto harmonogramu zakomponujte.

4. Zdokonalujte dovednosti čtení a psaní. Jsou to přece základní znalosti, bez kterých se v životě neobejdete. Navíc k tomu nepotřebujete žádné další pomůcky.

5. Motivujte dítě, aby udržovalo sociální kontakt se spolužáky. Podpořte jej, aby diskutovalo dané předměty se spolužáky – nechte ho poptat se, jak to dělá spolužák. Upevní to jejich zájem o výuku a sociální interakci.

6. Držte se návodu, který vám dává učitel. Sledujte stránky své školy a komunikujte s třídním učitelem.

7. Dělejte si poznámky. Používejte způsob, který vám vyhovuje. Mohou to být „lepíky“ nebo různé záložky, na které si zaznamenávejte, s čím má dítě problém.

8. Pokud něčemu dítě nerozumí, konzultujte s učitelem. Látku s dětmi opakujte, procvičujte, ale nesnažte se jim látku vysvětlit sami. Ptejte se dítěte, jak látce rozumí, jak by to řešilo, nechte si vysvětlovat od něj. Podporujte ho v jeho práci, nedělejte ji za něj.

9. Pokud si nebudete vědět rady s něčím i tak, cvičení raději vynechte. Ať si klidně dítě poznamená, že mělo s cvičením problém. Určitě to s ním po návratu do školy pedagog rád probere. Pokud je to možné, ptejte se hned učitele nebo spolužáků.

10. Učte děti pracovat s plánováním činností a zpětnou vazbou. Nechte ho naplánovat si, co udělá, v jakém čas a zpětně si vyhodnotit, zda se mu vše podařilo. Ať shrne důvody, proč ano a proč ne a vymyslí, jak s tím bude dále pracovat. (Tento bod se může zdát pro menší děti složitější, žáci od 3. – 4. tříd by to měli zvládat).

Zdroj: Kidtown.cz