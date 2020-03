Jemná péče pro nejmenší

Při výběru dětské kosmetiky mají maminky spoustu nároků. Podpořit přirozenou funkci pokožky, zbytečně ji nezatěžovat a také praktičnost. Řada dětské kosmetiky Saloos se rozrůstá o nová šlehaná bio másla. Jsou lehká a nadýchaná jako to nejjemnější pohlazení.

Pokožka miminek je několikanásobně tenčí, citlivější, a proto je třeba se o ni starat s mimořádnou pečlivostí. Koupáním a mytím může dojít k přesušování kůže, proto se nedoporučuje miminka mýt každý den. Po koupání je nutné kůži mazat vhodnými prostředky. A to nejlepší nám poskytuje sama příroda.

Bio měsíčkové kojenecké máslo

Jemné nadýchané máslo poskytne maximální péči každému dětskému tělíčku. Hojivé bio bambucké máslo obsahuje velké množství bioaktivních látek a tyto látky předává v maximální míře pokožce. Poskytuje péči a hydrataci, zabraňuje přesušování pokožky a zklidňuje ji při ekzémech i podráždění. Šlehané bio měsíčkové kojenecké máslo je vhodné i pro ochranu v citlivé oblasti plen, pomáhá předcházet opruzeninám a podporuje jejich hojení. Extrakt z měsíčku lékařského je od pradávna pověstný pro své léčivé vlastnosti. Napomáhá hojit drobná poranění a ocení ho i kojící maminky, které trápí popraskané bradavky.

Bio měsíčkové dětské máslo

I v batolecím věku je nutné o pokožku pečovat, protože dětská kůže se vyvíjí až do tří let. Do té doby není dostatečně chráněna, neplní zcela svoji funkci ochranné bariéry. Šlehané dětské bio máslo je dokonalé spojení bio bambuckého másla, bio extraktu z měsíčku lékařského a éterických olejů z heřmánku a levandule. Heřmánek je známý pro své zklidňující účinky na pokožku, zmírňuje neklid a působí proti nadýmání a plynatosti. Levandulový éterický olej působí výborně na zklidnění psychiky a navozuje příjemný spánek. Bio šlehané máslo se nanáší téměř samo, je nadýchané, při kontaktu s pokožkou okamžitě taje a skvěle se roztírá. Navíc jeho jemná vůně naláká i toho největšího neposedu.

