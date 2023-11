Kolagen je váš pomocník

Každá žena chce vlastnit zářivou a zdravou pleť, lesklé vlasy a pevné nehty. A i když existuje mnoho estetických ošetření a produktů od krémů až po různé oleje, které nám mohou pomoci tohoto vzhledu dosáhnout, důležité je také to, co do svého těla vkládáme. Pečovat bychom totiž o sebe měli nejen zvenku, ale i zevnitř…

Pleť, vlasy a nehty

Jeden z nejoblíbenějších doplňků vůbec. Kolagen je protein, který se nachází v kůži, vlasech a nehtech. Je zodpovědný za to, že dodává naší pokožce pružnost a pevnost. S věkem však tělo produkuje méně kolagenu, což může vést k vráskám a ochablé kůži. Kolagen Premium od Green idea je doplněn o další unikátní látky (MSM, kyselina hyaluronová, přírodní vitamín C, vitamín B5, zinek, biotin), které potencují působení kolagenu a mají vliv na kvalitu a růst vlasů a nehtů.

Tento vynikající potravinový doplněk možná již znáte, avšak značka Green Idea přichází nyní s celou řadou produktů, které jsou zacílené právě na zdravou pleť, lesklé vlasy a pevné nehty, jejichž základem je kolagen s dalšími, cíleně vybranými a synergicky působícími látkami.

Důležitou součástí našeho vzhledu a sebevyjádření jsou i vlasy. Jejich kvalitu a růst může negativně ovlivnit spousta faktorů, například stres, nedostatečná výživa, hormonální nerovnováha, věk. Tobolky Hairbeauty od Green idea jsou vyvážená směs bylin, vitamínů, minerálů a dalších látek, vytvořená s cílem poskytnout vašim vlasům intenzivní péči. Tato unikátní kombinace synergicky působí zevnitř na vlasy a pokožku hlavy, posiluje vlasy a jejich kořínky, podporuje jejich růst a přispívá k obnově jejich vitality. Růst vlasů a nehtů podporuje i ne příliš známá síra MSM neboli methylsulfonylmethan, která je nejlépe vstřebatelnou organickou sloučeninou.

Vlastnosti kolagenu:

• redukuje výskyt vrásek a jemných linek

• redukuje projevy celulitidy

• zvyšuje elasticitu pokožky

• uchovává mladistvou pokožku

A co všechno najdete ještě Green Idea Kolagen?

Například Kolagen přírodní tělový balzám či luxusní Kolagen přírodní krém vyvinutý na základě nejnovějších poznatků fytofarmacie, dermatologie a kosmetické péče.

Tři výrobky tvoří pak luxusní dárkovou sadu pro ženy. Ta obsahuje Hairbeauty tobolky, kolagen přírodní krém a kolagen přírodní tělový balzám. Potěší i tu nejnáročnější ženu a skvěle se bude hodit i jako vánoční dárek.