Každé páté dítě je obětí šikany

Podzim je pro mnoho dětí symbolem návratu do školních lavic. Ačkoliv se na tento moment spousta dětí i dospívajících těší, jsou mezi nimi i tací, pro které je návrat do školy obdobím velkého stresu. Řeč je o dětech, které jsou obětí šikany. Jeden z pěti teenagerů je šikanovaný, a ti, kteří mají lupy, jsou mezi nimi dokonce dvakrát častěji. Značka Head & Shoulders proto spojila své síly s Linkou bezpečí a společně zahájili kampaň #FreeTheShoulders na pomoc obětem šikany.

Lupy jako příčina šikany

Obětí šikany se může stát téměř kdokoliv. Důvodem pro šikanu může být ze strany agresorů cokoliv – odlišný vzhled, ekonomická situace, hierarchické postavení ve třídě nebo třeba výjimečné studijní úspěchy. Častým důvodem šikany jsou také lupy. Teenageři, kteří lupy trpí, jsou totiž až dvakrát častěji obětí šikany.

Lupy jsou přitom zcela normální a běžný kožní stav, které postihuje každého druhého z nás. Stejně jako mnoho jiných věcí jsou však kvůli mylným představám a stigmatizaci zdrojem šikany. Z výzkumů víme, že šikana může mít celoživotní dopad na duševní zdraví. Ať už je důvod pro šikanu jakýkoli, nikdy by neměla být akceptována.

Podle statistik se s určitou formou šikany setká přes 40 % dětí. Podle Linky bezpečí, která provozuje bezplatnou non stop krizovou linku pro děti a dospívající, je šikana závažný problém, který je bohužel na školách stále aktuální. Oproti roku 2021 zaznamenala Linka bezpečí v předchozím roce dokonce nárůst nahlášených případů šikany o 14 %.

Soňa Petrášková, ředitelka Linky bezpečí k tomu dodává: „Z celkových více než 90 000 kontaktů jsme v uplynulém roce zaznamenali přes 2 000 kontaktů, které se dotýkaly tématu šikany. Šikana trápí mnoho dětí, jak na základních, tak středních školách a vždy je důležité, aby byla adekvátně řešena a dítě nebylo na řešení tohoto problému samo. Pro případ, kdy se dítě stydí nebo bojí svěřit se se svým problémem rodičům či učitelům, jsme tu právě my. Na krizové lince pomůžeme dítě nasměrovat k dalšímu řešení problému a poskytneme mu i podporu a psychickou pomoc. Velice nás těší naše partnerství se značkou Head & Shoulders, díky kterému můžeme toto téma znovu přiblížit veřejnosti, jakož i pomoci více dětem, které to potřebují.”

Do pomoci obětem šikany se můžete zapojit i vy!

K osvětové kampani #FreeTheShoulder se můžete připojit také. Stačí, když během října zakoupíte své oblíbené produkty značky Head & Shoulders a 2,50 Kč poputují Lince bezpečí. Vybraná částka bude použita na provoz krizové linky na pomoc šikanovaným dětem a dále také na financování preventivních programů do škol či sportovních klubů. Aby už žádné dítě nebylo na šikanu samo.