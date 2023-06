Tajemství aromaterapie spočívá v působení všech živlů přírody

Aromaterapie je jedna z nejcennějších prostředků, které nám příroda dává pro zdraví a krásu.

Klíčová je destilace éterického oleje, tak můžeme nechat na sebe působit všechny živly přírody.

Od byliny až po blahodárnou kapku

V Nobilis Tilia, ve Vlčí Hoře v krajině Českého Švýcarska, už od roku 1994 spojují tradici nejstarší a nejúčinnější metody destilace s moderními postupy a vývojem přírodní kosmetiky. Nejlepší metodou, jak získat z rostlin 100% čistý éterický olej je destilace vodní párou. Tento postup, jehož počátky spadají až do 10. století, se využívá po celém světě až do dnešních dob. Skrze element oheň, který je potřeba k ohřátí vody v destilační koloně, a element země z původních bylin, přicházejí na svět skrze všemocnou páru drahocenné kapky éterického oleje.

Proč drahocenné? Protože 1 ml éterického oleje představuje 20 kapek, které v sobě ukrývají účinky až z několika kilogramů rostliny. Díky tomu jsou účinky éterických olejů na lidské zdraví nezastupitelné.

„Přírodní éterické oleje jsou esencí života. Promlouvají k nám ústy přírody, jejíž jsme součástí, a přinášejí svá konkrétní poselství. Proto je aromaterapeutická kosmetika naprosto výjimečná ve srovnání s běžnou kosmetikou se syntetickou parfemací,“ říká Adéla Zrubecká, diplomovaná aromaterapeutka a spoluzakladatelka Nobilis Tilia.

To nejlepší se skrývá v detailu

Blahodárné účinky rostlin se ukrývají v jejich siličnatých váčcích. Silice rostlinu chrání před škůdci nebo naopak lákají hmyz k opylení. Mají silné antivirové a antibakteriální účinky. Dodávají rostlině energii a její nezaměnitelnou vůni. Jsou její podstatou a lékárnou. Díky destilaci mají tyto vlastnosti i éterické oleje, které tvoří základ aromaterapeutické kosmetiky Nobilis Tilia.

• Účinky éterických olejů do těla pronikají skrze čich a pokožku.

• Zesilují průnik aktivních látek do pokožky, čímž umocňují celkové působení kosmetických přípravků.

• Jejich rozmanité pozitivní vlastnosti působí na lidské zdraví celostně.

• Předcházejí nebo ulevují široké škále zdravotních potíží, harmonizují emoce a psychiku.

Nobilis Tilia – tradice aromaterapie v Čechách

Zakladatelé Nobilis Tilia jsou ti nejlepší z oboru, profesionálové, kteří znalosti o aromaterapii do Čech přinesli, propojili ji s vědeckými postupy a aktivně se podílejí na jejím uznání jako alternativní léčebné metody. Díky mnohaleté praxi a vlastnímu vývoji vybírají ty nejlepší rostliny a éterické oleje a vyrábí kosmetiku té nejvyšší kvality a s nejširším portfoliem na trhu.

PaedDr. Zbyněk Šedivý

Přírodovědec, botanik, učitel a vizionář, zakladatel prvotní značky Nobela a Asociace Českých aromaterapeutů.

Adéla Zrubecká

První diplomovaná aromaterapeutka v Čechách, aromaterapii vystudovala na prestižním londýnském The Institute of Traditional Herbal Medicine and Aromatherapy, spoluzakladatelka Nobilis Tilia, stála u zrodu Institutu aromaterapie, je autorkou mnoha odborných knih.

