Pražská prodejna Nobilis Tilia oslavila výročí pokřtěním knihy

Český výrobce vynikajících aromaterapeutických produktů Nobilis Tilia otevřel přesně před rokem v srdci Prahy svou první prodejnu. Narozeniny obchodu se pak slavily křtem knihy Aromaterapie pro duševní pohodu, kterou napsala zakladatelka Asociace českých aromaterapeutů Barbora Krejčí. Kmotrou knihy se stala aromaterapeutka Adéla Zrubecká.

Čím jiným v místě klidu a nádherných vůní by se měla pokřtít kniha o aromaterapii než éterickým olejem. Velká dáma, terapeutka Barbora Krejčí se rozhodla pro olej radosti, který vyrůstá z malého semínka a dává radost zevnitř. Kořenitá, lehce balzámová vůně s ovocnými a kafrovými podtóny nese název Kardamom. Spolumajitelka Nobilis Tilia Adéla Zrubecká se ujala tohoto afrodiziakálního éterického oleje a v duchu sobě vlastním knihu slavnostně pokřtila.

Každý kdo kouzelné místo v Platýzu již navštívil, nasál kromě přírodních vůní i dokonalou atmosféru. Knihu, ale i veškeré další voňavé produkty zakoupíte pro sebe či vaše blízké v obchůdku Nobilis Tilia. Do Nákupní pasáže Platýz se dostanete z Národní ulice, ale i průchodem z Uhelného trhu. Určitě zde načerpáte bylinnou sílu aromaterapie a vyberete si přesně to, co potřebuje vaše tělo v tuto chvíli.

Nobilis Tilia pochází z okouzlující přírody Českého Švýcarska. Vyrábí ty nejčistější aromaterapeutické kosmetické řady pro celou rodinu. Vyberte si komplexní péči pro miminka, malé děti, dospívající, ale i pro zralé ženy a muže, a to i když máte specifické potřeby pokožky nebo pro podporu imunitního systému. Hledáte skutečně prověřenou certifikovanou přírodní CPK, ale i CPK BIO a veganskou péči? Nobilis Tilia nalézá a pěstuje zdravou individuální krásu. Přírodní kosmetika Nobilis Tilia pracuje v souladu s našimi vnitřními rytmy, podporuje přirozené funkce naší pokožky i celého těla. „Nenuťte se používat oleje, které léčí to či ono, když vám nevoní. Respektujte reakci vlastního těla,“ nabádá Adéla Zrubecká. Firma akcentuje dlouhodobou udržitelnost s ekologickým přístupem, vyrábí na jednom místě a má vlastní kořenovou čističku odpadních vod. Balení výrobků je snadno ekologicky odbouratelné a recyklovatelné. Více informací zde: https://www.nobilis.cz/.