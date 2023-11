Česká značka přírodní aromaterapeutické kosmetiky Nobilis Tilia společně s autorkou a diplomovanou aromaterapeutkou Adélou Zrubeckou přichází s novou knihu Voňavé léčivé pohádky. V jedinečné atmosféře prodejny kosmetiky v Praze v Pasáži Platýz se role kmotry zhostila, psychoterapeutka a aromaterapeutka Barbora Krejčí. Unikátní kniha je určena pro malé i velké nadšence éterických olejů.

Jak používat aromaterapii s dětmi? Dvanáct pohádek v sobě propojuje příběh, vůni éterického oleje a ošetření potíží jako je například spálenina, kašel, rýma, bolest bříška nebo odřené koleno. Jak říká sama autorka, knížka má být pomocníkem pro všechny rodiče, kteří chtějí používat aromaterapii při řešení běžných zdravotních potíží svých dětí. Pomocí příběhů

(a čichové paměti) je velká pravděpodobnost, že se děti naučí, které oleje jim pomohou, když jim není dobře.

Nápad na vytvoření knihy, jež nemá na českém knižním trhu obdoby, přitom přišel už před mnoha lety. „Nápad vznikl někdy kolem roku 2012 na kurzu tvůrčího psaní. Pak ležel velmi dlouho v šuplíku, měla jsem jiné starosti,“ – říká autorka Adéla Zrubecká. „Moje poslední dítko odrostlo a nějak jsem se od toho dětského světa odpojila. V nestřeženém okamžiku jsem nápad vynesla na světlo světa před tehdejší redaktorkou Martinou Rybičkovou v nakladatelství Albatros, se kterou jsem pracovala na předchozích dvou knihách. Nápad se zalíbil a dva roky trvalo, než jsem sebrala odvahu a zavázala se, že knihu opravdu napíšu,“ doplňuje autorka. Novou knihu doplňují poutavé a dětskou fantazii určitě inspirující ilustrace Barbary Gyönyör, která tvořila i design předcházející knihy autorky, Aromaterapie podle zvěrokruhu.

Adéla Zrubecká

Spolumajitelka Nobilis Tilia a první diplomovaná aromaterapeutka v Čechách. Vystudovala aromaterapii na prestižním londýnském The Institute of Traditional Herbal Medicine and Aromatherapy. Stála u zrodu Institutu aromaterapie a je autorkou mnoha odborných knih.

