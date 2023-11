Příběh vánočního stromečku na zámku Loučeň

Odkud přišel do Čech zvyk zdobení vánočního stromečku? Kdo roznáší vánoční dárky v Itálii, Řecku a kdo například v Grónsku? Čím zdobí stromečky v Africe? Možná jsme ještě před deseti lety na řadu podobných otázek neznali odpověď. Co ale na zámku Loučeň pořádají v době adventu prohlídku „Příběh vánočního stromečku“, nalezli návštěvníci na řadu z nich odpovědi…

Každý rok ozdobí loučenští všechny komnaty zámku vánočními stromečky, a tak každým rokem má „Příběh vánočního stromečku“ jiný nádech. Můžete se například dozvědět od kdy a proč visely první stromky nad stoly příbytků špičkou dolů, nebo že v každé zemi roznáší dárky někdo jiný, a v jedné evropské zemi je to dokonce ženská bytost.

Na Loučeň se vrací návštěvníci v době adventu pravidelně, a to jak pro nové informace, tak pro kouzelnou atmosféru, která na ně dýchne již od zámecké brány. Čeká vás tady i skvělý vánoční punč nebo svařené víno. Kostýmovaní průvodci vás povedou každý den v týdnu včetně sobot a nedělí od 17. listopadu do 21. ledna roku následujícího. Letošní ročník je šestý v pořadí.

„Letošní prohlídka má podtitul Abeceda Vánoc. Připravili jsme tematické stromečky doslova ´Od A do Z´. Začneme tedy na zámeckém nádvoří od Adama, neboť biblický příběh o vyhnání z ráje stojí za fenoménem jménem vánoční stromeček. V každé zámecké komnatě je další písmenko a vyprávění o těch tématech, které jsou s Vánoci spojené. K výstavě budeme vydávat i malého tištěného průvodce, kterého návštěvníci dostanou na závěr, jako pomyslný tahák, aby si abecedu Vánoc mohli doma zopakovat“, uvádí Ing. Kateřina Šrámková, majitelka loučenského zámku, která stojí za dramaturgií Příběhu vánočního stromečku již od roku 2018. „Celkem 20 stromečků a tisíce vánočních ozdob rozzáří oči dospělých i dětských návštěvníků. Je mezi nimi stromeček Bílozlatý, Elfovský, Hvězdný, Jelínkový, Ranní, Tříkrálový a také Yulbaum. Poslední stromeček – Zvířátkový se nachází venku v zámecké zahradě. Při prohlídce se návštěvníci dozví, jak stromečky dříve zdobili lidé na zámku či v podzámčí, nebo v jiných zemích. Všechny stromečky budou usilovat o srdce návštěvníků v rámci návštěvnické soutěže o nejpopulárnější stromek. Letos podruhé budou moct návštěvníci vyzkoušet tvořivé dílničky, kdy si budu moci omalovat podle vlastního vkusu foukané ozdoby sklárny Koulier. A pokud se zapojí celá rodina, může si každý odvést na Vánoce svoji vlastní kolekci ozdob,“ dodává Kateřina Šrámková.

„Zakládáme si na tom, že každým rokem chystáme stromečky úplně nové, s jiným tématem a novými ozdobami. Tradicí, která se nemění, je vyprávění o tom, jak se nadělují dárky v jiných zemích. Návštěvníkům na unikátní mapě dárkonošů zámečtí průvodci ukážou, kdo naděluje dárky v cizině,“ doplňuje kastelán zámku Mgr. Vratislav Zákoutský.

Kastelán zámku Loučeň je také jedním z průvodců, kteří vánočně vyzdobené zámecké komnaty návštěvníkům ukazují. Prohlídkami provedou návštěvníky kostýmovaní zámečtí průvodci, představující členy knížecí domácnosti, kníže či kněžna, pan nadlesní, komorník, zámecká kuchařka Aninka nebo také Bílá paní.

Návštěvníci si prohlídku určitě užijí všemi smysly. Budou se nejen dívat a poslouchat, ale také vnímat chutě a vůně Vánoc. Ti, kteří v adventu chodí na Loučeň pravidelně, vědí, že mohou ochutnat něco z utajovaných dobrot zámecké kuchyně, které se zde pečou ve vánočním čase.

Maminky budou moci navštívit vánoční obchůdek a tatínkové ochutnat vánoční punč. Ten zdejší již po několik let před Vánoci vaří sama zámecká paní Kateřina Šrámková, v době adventu jako Bílá paní.

Zámek Loučeň je jednou z nejnavštěvovanějších památek ve Středočeském kraji. Zámek, postavený na počátku 18. století a vlastněný rody Valdštejnů, Furstenberků a Thurn-Taxisů, je provozovaný společností Zámek Loučeň a.s. a od 7. 7. 2007. je přístupný veřejnosti. Lákadlem pro návštěvníky je kromě prohlídek s kostýmovanými průvodci rozlehlý romantický anglický park s labyrintáriem, unikátní kolekcí 11 labyrintnů a bludišť, postavené dle návrhu britského projektanta Adriana Fishera. Celý zámecký areál je památkově chráněný. 12. královský labyrint, který na Loučeni vznikl při příležitosti 700 let od narození Karla IV., má velikost, tvar i symboliku inspirovanou labyrintem katedrály v Chartres. Loučeňský labyrint je doplněn kruhem o průměru 10m na půdoryse české kotliny. Stezka kruhového labyrintu je nejenom geometrickým symbolem a připomínkou historie, ale především geo-energetickou spirálou nabitou pozitivní energií. Labyrint je kruhový, chartreského typu, s 11 řadami a kruhovým centrálním prvkem uprostřed. Soudobý charakter a přitažlivost pro návštěvníky dodává 12. labyrintu použití barevných prvků na jeho povrchu, ozvučení prostoru nad ním a možnost večerního nasvícení.