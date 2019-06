Už jste si vybrali příměstský tábor?

Letní prázdniny jsou za dvěma, takže pro pracující rodiče vyvstává klasická otázka: Kam s dětmi? Máme pro vás tip. Příměstské tábory Bricks 4 Kidz® nabízí program pro děti, při kterém je hlavně zábava, ale děti se hravou formou i něco přiučí.

Příměstské tábory mohou být ideálním řešením pro děti, které si ještě netroufají strávit několik dní nebo dokonce několik týdnů v úplném odloučení od rodiny. Na příměstský tábor docházejí děti denně. Rodiče je ráno na tábor přivezou a večer si je opět vyzvednou. Většina z nich se koná od pondělí do pátku a jsou tak ideální variantou pro rodiče, kteří musí v týdnu docházet do práce, ale volné víkendy chtějí trávit společně se svými dětmi.

Bricks 4 Kidz® je zábavně vzdělávací program, který využívá oblíbenou stavebnici LEGO®. Pomocí LEGO® kostiček staví děti speciálně navržené modely, hrají hry a poznávají svět vědy, architektury, robotiky nebo programování video her. Děti během několika dní, kdy příměstský tábor probíhá, zažijí nejen LEGO® hrátky, ale i venkovní aktivity a soutěže, během nichž se naučí novým věcem. Každý příměstský tábor Bricks 4 Kidz® nabídne zaměření na jiné téma – od Pokémonů, přes populární Minecraft, LEGO příběh až po Star Wars.

Pobočky Bricks 4 Kidz® najdete kromě Prahy také v Hradci Králové, Olomouci, Opavě, Ostravě a Karviné. Konkrétně v pražském Creativity Center budou příměstské tábory probíhat v týdnech od 15. července do 30. srpna. V regionálních pobočkách Bricks 4 Kidz® se týdny jednotlivých táborů mohou lišit. Podrobné informace o termínech konkrétních poboček najdete na www.bricks4kidz.cz.