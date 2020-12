Pět věcí, které ještě můžete stihnout do konce roku a být přitom v pohodě

O letošním roce by se dalo říct, že je velmi neobvyklý. Události, které přinesl, jsou pro většinu z nás stresující. Proto přinášíme pět věcí, které přispějí k psychické i fyzické pohodě. Pěkně popořadě a od každého trochu. Vyzkoušejte tipy ještě před Vánoci a užijte si klidné svátky, zasloužíte si to.

TIP pro domácnost: Udělejte si místo na vánoční dárky aneb alespoň 3 věci musí pryč

Úklid úložných prostor odkládá snad každý. Aktuální doba nás přímo nabádá, abychom si ve věcech, které nepotřebujeme, udělali pořádek. Je dokázáno, že úklid zlepšuje celkovou psychickou pohodu člověka a pomáhá utřídit myšlenky. Také je dobré si jednou za čas protřídit skříň a kousky, které nepotřebujete, vyřadit. Kdy jindy než před Vánoci? Staré musí přece uvolnit místo novému. Věci nemusíte nutně vyhazovat do popelnice, ale můžete je darovat lidem, kteří je potřebují a ocení.

TIP do kuchyně: Vyzkoušejte alespoň jeden nový recept

Vosí hnízda, perníčky, linecké. Klasiku, kterou má sice rád každý, ale také ji každý zná. Zkuste tento rok vytvořit něco nového a přitom českého. Řeč je o máku. Ten můžete přidat do vánočních perníků, sněhových pusinek nebo do krému, kterým spojíte linecká kolečka. Vaší fantazii se meze nekladou. Je libo exotika? Přimíchejte do čokoládové polevy špetku chilli.

TIP pro zdraví: Zapracujte na svém zdraví a objednejte se k lékaři

Zima ještě ani pořádně nezačala, ale už se těšíte na jaro? To letošní jste si možná kvůli rýmě, kýchání a podrážděným očím moc neužili. Napadlo vás, že jste možná alergičtí na pyly stromů? Zejména břízy, které kvetou časně z jara, umí potrápit kdekoho. Právě teď, v zimě, je ta nejideálnější doba k objednání se na alergologické vyšetření a začátek léčby. U sezonních alergenů je totiž nutné zahájit léčbu s předstihem, dřív než se objeví první příznaky alergie, a to alergenovou imunoterapií ve formě tablet, kapek a injekcí, přičemž první varianta je pro alergika velmi komfortní. Tato léčba spočívá v postupném podávání alergenu v minimálních dávkách. Objednání k lékaři vám nezabere víc, jak 5 minut, to byste pro své zdraví do konce roku mohli stihnout udělat.

TIP na Vánoce: Zdobte, zdobte a zase zdobte

Každý si pamatuje, když jako malý hledal barevná vánoční světýlka v okně. Právě tyto drobnosti dělají vánoční atmosféru. Můžete si doma zkusit vytvořit adventní věnec, vlastní ozdoby nebo jakoukoliv jinou zimní dekoraci. V jednoduchosti je krása. Jde o skvělou aktivitu na dlouhé večery a ještě zkrášlíte svůj domov. Přitom stačí do misky naaranžovat pár větývek a šišek z odpolední procházky, přidat svíčku a vánoční atmosféra je na světě.

TIP pro vaši mysl: Buďte nad věcí

Konec roku je leckdy uspěchaný a plný náročných dnů, kdy se na vás všechno valí. Potřebujete se na okamžik zastavit a oddychnout si? Výborný nápad. Vyzkoušejte domácí wellness ve své koupelně. Teplá vana, svíčka, oblíbená hudba nebo knížka vás přivedou na jiné myšlenky. Nestíháte upéct cukroví? Buďte nad věcí a kupte si ho. Nestíháte nakoupit dárky? Obdarujte své blízké vlastnoručně vytvořeným voucherem třeba na rodinný výlet s piknikem a překvapením.