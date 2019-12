Je to něco kouzelného…

Už miminka a batolata dokážou vycítit ten rozdíl: Štědrý den skrývá v sobě něco mimořádného, něco tajemného. Jak dětem ani sobě nepokazit očekávání, která si s Vánoci obvykle spojujeme? Trocha inspirace, jak prožít Vánoce beze stresu, najdete v našem článku…

Vánoční stromek? Ale samozřejmě!

Stromečku se nevzdávejte, i když máte právě lezoucí batole! Jen je třeba dbát zvýšené opatrnosti, protože neukotvený stromek skrývá nebezpečí, že by ho dítě na sebe mohlo strhnout. Nenechte proto stromeček jen tak volně stát, ale umístěte ho – v menší velikosti – na stolek či skříňku, kam dítě nedosáhne. Případně vetší stromek přidělejte ke zdi pomoci provázku a skoby. A co se týká otázky, zda použít pravé nebo elektrické svíčky? Elektrické budou určitě bezpečnější než plápolající svíčky.

Dobrou chuť!

Co se týká představ o sváteční tabuli, ty bývají rozmanité. Někdo se uspokojí s řízky a kaší, jiný touží po slavnostní vánoční večeři o mnoha typických chodech. Máte-li malé dítě, méně bývá více. Miminka mladší jednoho roku nemají nejmenší potřebu měnit o svátcích zaběhaný jídelníček a i během Vánoc jim postačí to, co mají běžně ráda, byť je to jen dušená zelenina. O to více pozornosti můžeme věnovat sváteční atmosféře, pěkně prostřenému stolu a společnému posezení.

Když je obal víc než dárek…

Miminka a batolata milují lesk a třpyt, proto bývají fascinována nazdobenými a krásně zabalenými dárky, přičemž na obsahu ještě příliš nezáleží. Co se počtu dárků týká, zde platí: nepřetěžovat dítě s jejich přemírou!

Ostatně už ve věku čtyř, pěti měsíců dokážou děti statečně pracovat na rozbalování a očividně jim to dělá velké potěšení, zvláště když rodiče zohlední možnosti dosud nemotorných prstíků a dárky jen zlehka zabalí bez vázání a lepenky. A prosíme, nepřehánět to s cukrovím, vůně vanilky a dalšího vánočního koření stejně napoví, že se děje něco zvláštního a v malé hlavičce už napořád zůstane: Vánoce září, chrastí, šustí a voní!

Hračka, která patří jen k Vánocům

Podstatnou součástí Vánoc je zachovávání tradic. Každá rodina by měla mít nějakou ryze svoji, která rok co rok připomíná a prohlubuje pocit vzájemnosti. Může jít o Betlém, který se postaví pod vánoční stromeček, nadčasový adventní kalendář s vždy novými překvapeními, ale můžete si také pořídit nějakou výjimečnou hračku – třeba i dražší, vkusnou a vícegenerační. Může jít o elektrický vláček, dřevěný domeček pro panenky, obchod apod. A tuto hračku postavte vždy pod stromeček na Štědrý den, takže si děti postupně navyknou, že tahle hračka patří jen k Vánocům a například koncem ledna zase zmizí. Vtip je v tom, že hračky, které jsou v pokojíku po celý rok, se okoukají a děti o ně ztrácejí zájem. Vědět, že na Vánoce se dočkám něčeho mimořádného, co ale zároveň znám a na co se mohu těšit, posílí radost ze hry i smysl pro tradici.

Sejít se s přáteli? Rádi, ale venku!

Ohlásila se vám návštěva a vy cítíte nervozitu, zda stihnete uklidit a připravit pohoštění? Nic takového! Zhluboka se nadechněte a nebojte se jít přímo k věci: Péče o miminko je náročná, a tak raději navrhněte setkání na neutrální půdě. Což takhle společná procházka? Bruslení v parku či na blízkém rybníku? Pokud návštěva přece jen zavítá k vám domů, nebojte se ji zapojit do přípravy jídla i závěrečného úklidu. Novopečení rodiče si přece zaslouží trochu ochrany a ohledů.

Návštěva spojená s náročným cestováním? Možná postačí Internet!

Prarodiče či jiní příbuzní vyjádřili přání být o Vánocích na blízku vašemu dítěti. Ale možná by to obnášelo náročnou cestu, nehledě na to, že mladá rodina, zvláště při prvních společných Vánocích, často touží po soukromí. Zamyslete se nad tím, zda vám v tomto případě dobrým prostředníkem nemůže být Internet či videotelefon. Můžete dnes díky nim snadno navázat spojení, vidět se a popovídat, a dokonce si společně zazpívat, a zároveň se nevystavovat stresu z přemíry návštěv. S malým dítětem nebo dětmi si návštěvy rozhodně jen přiměřeně dávkujte.

Vánoční mše naživo?

Rádi byste si zašli na bohoslužbu? Není důvod, proč s sebou nevzít i miminko, pokud je ještě malé a vydrží vše prospat v šátku nebo kočárku. To se ovšem obvykle podaří tak do čtyř měsíců věku dítěte. Pak už by to mohlo být namáhavé a nikdo z vás by se necítil příliš dobře. Alternativa: Požádejte blízkou osobu o chvilkové pohlídání. Nic vám ale také nebrání udělat si duchovní chvilku doma například společným čtením Bible či poslechem hodící se hudby.

Zpívejme, dítky, koledy…

Miminka i batolata milují hudbu. A ta k Vánocům patří, a zdaleka nejen reprodukovaná. Překonejte zábrany a pokuste se zavzpomínat, jak bohatý je váš repertoár koled a vánočních písní. Případně si je pusťte z CD či YouTube. Pokud zkusíte obě varianty, brzy poznáte, že největší potěšení přinese vám i vašemu dítěti vlastní přednes:-)