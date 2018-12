Dárek od Ježíška!?

Chcete opravdu pěkné Vánoce? Pak vezměte velkou porci schopnosti vcítit se, špetku vůle překvapit druhého a hromadu balicího materiálu!

Vhodný dárek – co to je?

Vhodný dárek přináší radost a je překvapením. Podaří se vždy, když se člověk do druhého alespoň trochu dokáže vžít. Zásadní otázkou je, z čeho bude mít ten, koho chci obdarovat, opravdu radost. Nevycházejte proto ze svého přání a nedarujte panenku, kterou jste si jako dítě velice přála, ale nikdy ji nedostala. Třeba si vaše dcera mnohem raději hraje s dinosaury.

A ještě něco: Rovněž záleží na obalu. Již malá pozornost udělá hodně, když je zabalená do pěkné krabice s velkou mašlí. Děti mají obzvlášť rády vybalování, milují, když napětí stoupá.

Darujete-li svému dítěti něco velkého, například policejní auto nebo obchůdek, přidejte k tomu ještě něco malého (pexeso, sponu do vlasů nebo figurku rytíře). Předškolák totiž neocení velikost, ale množství dárků. A dva dárky jsou lepší než jeden, i když ten jeden je obrovský.

Musí být dopis Ježíškovi zcela splněn?

V žádném případě! Nebo máte doma místo pro hračkářství? Je důležité vycítit, co si dítě opravdu přeje, a co si jenom myslí, že musí mít. Přání, které přichází ze srdce, poznáte podle toho, o čem dítě nejvíc mluví, například vysvětluje, co všechno by mohlo dělat s patrovou garáží pro autíčka.

Proč jsou pedagogicky cenné dárky často odmítány?

Protože s naučnými a z pedagogického hlediska cennými dárky jsou často spojena různá očekávání. Dítě pozná, že nejde jen o to, aby se radovalo, ale také například o to, aby si cvičilo jemnou motoriku. Z toho vyplyne pocit: nejsem dost dobrý, nejsem akceptován takový, jaký jsem. A samozřejmě se bude divit, když vybalí sadu pro modelování, ačkoliv si přálo pirátskou loď. A tak přání vlastně nebylo splněno a zklamání je v takovém případě normální reakcí.

Jak zvládnout sourozeneckou řevnivost?

Velmi důležité je, aby každé dítě dostalo stejný počet dárků. Není nic mrzutějšího, než když má sourozenec více věcí k rozbalování. Děti srovnávají spíše počet předmětů, protože hodnotu jednotlivých dárků ještě neumějí ocenit. Jestliže sestra považuje právě dárek druhé sestry za mnohem zajímavější, můžete navrhnout časově omezenou výměnu. Předpokladem samozřejmě je, že obě strany s tím budou souhlasit.

Je důležité, aby děti obdarovali rodiče?

Ano, neboť dárky z lásky jsou jistým způsobem “materializací” citů. Od svých rodičů se děti nejlépe naučí, jak pěkné a naplňující je někoho potěšit a způsobit mu radost. A vycítí také, že rodiče se mají rádi, když si dělají starost s dárky a vzájemně si připravují překvapení.

Můžeme dítěti věnovat také praktické „měkké“ dárky, například pyžamo?

Ano. Hezčí však je, když hlavní dárek neplní funkci, ale je prostě jen pro radost. Něco praktického jako druhý dárek je zcela v pořádku. Tak se dítě učí ocenit i věci každodenní potřeby.

Kdy nastává přemíra dárků?

Když si dítě jednotlivých dárků nevšímá a některé dokonce nechá nevybalené – to je důkaz, že se to s dárky přehnalo. Druhý den dítě buď nadále nejeví zájem o nové věci nebo se nedokáže rozhodnout, s čím si má začít hrát. Můžete tomu předejít tím, že včas před Vánocemi promluvíte s příbuznými a o pořízení nákladnějších věcí se podělíte.

Mají děti právo na nevkusnosti?

Určitě, dokud se to pohybuje v mezích, které my sami jsme ještě ochotni přijmout. Neboť kýč nebo nějaká nevkusná či „nevýchovná“ hračka, která se zakazuje, je o to více žádoucí. Jestliže si váš malý chlapec přeje nové seriálové figurky, udělejte mu radost, přestože vy je považujete za umělohmotný odpad. Víte přece, že móda a trendy jsou pomíjivé. Z dlouhodobého hlediska vkus dítěte ovlivňujete vy a ne všichni ostatní.