Naše tipy: Dárky pro muže

Powerbanka nové generace pro ty, co spěchají, elektronická bicí souprava pro hravé, sněžnice pro vyznavače zimní turistiky či dvě knížky pro chvilky oddychu pod vánočním stromečkem…

Nová generace rychlého dobíjení

Funkce tabletů, mobilů ale také nejrůznější gadgetů přibývají, nicméně kapacita baterek už bohužel většinou nikoli. Dříve či později je potřeba sáhnout po zdroji energie a to může být mimo „zásuvku“ problém. Na řadu pak přichází powerbanky, které dle kapacity mohou telefonu nebo tabletu prodloužit podstatně „život“. Na výběr je z velkého spektra produktů, které zaujmou kapacitami a některé i funkcemi jako například rychlé nabíjení.

Horká novinka v podání powerbanky Varta Fast Energy 20000 nabízí vše potřebné pro rychlé nabíjení. Základem je hliníkové tělo ukrývající kvalitní Li-Pol baterii (UN38.3, UL1642) s kapacitou 20 000 mAh, která umožňuje nabít tablet i telefon a to hned několikrát. Energii je z powerbanky možné získat přes dva typy připojení. Základem jsou 2x USB-A porty podporující dobíjecí standard Quick Charge 3.0. Další možností je pak obousměrný USB-C konektor, který v základu nabízí 5 V a 3A, ale také podporuje standard Power Delivery.

Powerbanka si poradí nejen s telefony Android, ale také např. iPhony a nabije je podstatně rychleji než klasická nabíječka či powerbanka. Varta Fast Energy nabízí maximální nabíjecí výkon až 18 W a 15 W (sdíleně) v případě připojení více zařízení. Ty může majitel připojit hned tři a dobít tak energii pro mobily např. celé rodině. Varta Fast Energy nabízí rovněž funkci pass-through a je tak možné k nabíjené powerbance připojit další zařízení a dodat tak energii všem zařízením najednou. (Cena 1 299 Kč) www.varta-consumer.com; K dostání např. www.remivar.cz

3x z obchodů Tchibo:

Magnetický Bluetooth® reproduktor s TWS

Reproduktor, který je vysloveně desénovým solitérem, lze používat vcelku jako mono, nebo rozdělit na dvě části jako stereo. Spojíte jej pomocí magnetu a díky silikonovému pouzdru s poutkem i kamkoli zavěsíte. Dokáže přehrávat hudbu až šest hodin. (Cena 1 190 Kč)

Glóbus s LED – Dekorace, inspirace i těžítko. Glóbus je na baterie a má funkci časovače. Jeho průměr je 14 cm. (Cena 599 Kč)

Elektronická bicí souprava pro hravé

Souprava má dva zabudované reproduktory, dva pedály, dvě paličky, kabel USB, kabel AUX a různé demo skladby a doprovodné rytmy. Bicí měří 44 x 1 x 26 cm. (Cena 1 990 Kč)

www.tchibo.cz

Kniha pro milovníky historie:

Tři roky krve – Druhá anglo-holandská válka 1665–1667

Vraťte se společně s autorem Václavem Králíčkem do dob, kdy moře ovládali skvělí námořníci na válečných lodích poháněných jen větrem opírajícím se do plachet a jejichž boky se ježily desítkami děl. V povědomí nás všech přežívá sousloví „Anglie pánem moří“, ale jen málokdo dnes ví, že v 17. století to byli právě Holanďané, kdo zcela suverénně ovládali námořní obchod, a Angličané hráli jen druhé housle. Jejich námořnictvo potřebovalo celé půlstoletí plné porážek a několik střetnutí s Holanďany, než se mu konečně podařilo prosadit se. A právě druhá válka se Spojenými nizozemskými provinciemi patří k té vůbec nejkrvavější. Vydalo nakladatelství Epocha

Knihy pro ty, co chtějí objevit svůj potenciál:

Wim Hof – Ledový muž

Jediná autorizovaná kniha Wima Hofa o převratné metodě, která boří mýty o fyzických schopnostech i duševního potenciálu člověka.

Wim Hof, přezdívaný Ledový muž ohromuje celý svět a posouvá hranice vědy. Je schopen strávit téměř dvě hodiny v ledové vodě, běžet naboso maraton napříč pouští bez kapky vody nebo maraton v kraťasech za polárním kruhem. V letním oblečení také vylezl na Mount Everest do výšky 7 000 metrů nad mořem, a to bez kyslíkové bomby, a na jeden nádech uplaval více než 60 metrů pod ledem… To je jen malý výčet jeho rekordů, které jsou pro běžného člověka naprosto nepochopitelné. A co je na tom všem ještě úchvatnější, je fakt, že něčeho takového je schopen každý z nás. Opravdu. Wim na základě vlastních zkušeností vytvořil metodu, která je naprosto přelomová, pokud jde o pohled na lidské možnosti a na náš potenciál. Díky ní můžeme aktivovat schopnosti, které jsou u nás běžně nevyužité, a to bez ohledu na věk a zdravotní stav.

O Wimu Hofovi toho bylo napsáno hodně. V této knize ale najdete vše vyprávěné samotným Wimem. Nahlédnete jak do jeho soukromí i zákulisí jeho převratných rekordů. Vysvětluje základní principy své metody, mluví o dechu, chladu, nastavení mysli a také o vědě, zdraví, výkonnosti a spirituální cestě. Ukáže nám, že vše je možné. Limitováni jsme jen hloubkou své představivosti a silou svého přesvědčení.

Pokud jste připraveni objevovat svůj potenciál a překračovat hranice svých fyzických možností, pak je tato kniha přesně pro vás! Vydalo nakladatelství Jota

Ve šlépějích Yettiho

Sněžnice 226 Start TSL jsou určeny hlavně pro příležitostné vyznavače zimní turistiky a začátečníky. Díky své jednoduchosti, odolnosti a dobrému záběru si je hned oblíbíte. Konstrukce umožňuje snadnou chůzi a lze je využít v různých sněhových podmínkách. Vázání lze snadno a rychle nastavit a upravit i v rukavicích. Protože dokážou pohlcovat nežádoucí zvuky a otřesy, chůze v nich je pohodlná a tichá. Součástí balení je i praktická taška. Na výběr jsou růžové nebo modré. Koupíte je na www.4camping.cz za doporučenou cenu 2 990 Kč (dámské) a 3 090 Kč (pánské).