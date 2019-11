Pečeme s dětmi

Předat kus kuchyně dětem znamená velkou odvahu a nutnost obrnit se značnou dávkou trpělivosti. Všude plno mouky, kuchyň, jako kdyby se zde právě prohnala ničivá tsunami… Když ale dovolíte svým ratolestem zapojit se do přípravy vánočního cukroví, odměnou vám budou zářivá očka, nadšené pečení a společná radost z adventního času.



(Fotografie: Tchibo)

Ten nepořádek berte určitě s nadhledem. Nakonec kromě chutného cukroví právě „vyrábíte“ dětem do vínka ty nejkrásnější vzpomínky…

A děti budou s nadšením péct, tomu věřte! Cukroví sice nebude jako ze škatulky, tu i tam se určitě objeví i „nepravidelnosti“, ale bude o to cennější. Nečekejte ale, že děti u toho vydrží dlouho. Můžete však očekávat nebetyčnou spokojenost s vlastním dílem – a po letech nadšené vzpomínání!

Kdy co péci

Různé perníčky a medové pečivo potřebují před konzumací několik týdnů uležet, aby změkly. Můžete je tedy upéct již koncem listopadu.

Křehké sněhové pečivo a voňavé perníčky naopak nemusí dlouho zrát, proto začněte s jejich pečením v první polovině prosince (zejména chcete-li mlsat již v adventním čase a třeba si později napéci další).

Nejpozději se peče cukroví z máslového a křehkého těsta, například vanilkové rohlíčky a linecká kolečka. Pečeme je tedy jen několik dnů před podáváním.

Ale protože bezprostředně před Štědrým dnem nechcete trávit veškerý čas jen pečením, můžete si těsto připravit dříve a zamrazit.

– Naplánujte si na akci „pečení s dětmi“ dostatek času. Malé děti nemají velkou výdrž, pečení cukroví si rozdělte na více dní, např. v pátek večer připravte těsto a nechte v lednici, v sobotu upečte a v neděli můžete zdobit.

– Vykrajujte úsporně. Čím častěji se musí těsto válet, tím je měkčí a lepivější, resp. neustálým posypáváním mouky drolivější. Proto dávejte formičky těsně vedle sebe, aby zbývalo co nejméně těsta. Jakmile se těsto přesto začne lepit, posypte formičky moukou.

Náš tip: XL vykrajovátko na sušenky – jedním stiskem získáte hned 10 stromečků. Vykrajovátko optimalizuje využití těsta. Jeho rozměry jsou 23,5 x 27 cm.

Jeden váleček – pět motivů

Rozměry válečku jsou 7,5 x 11,5 x 3,5 cm.

Součástí balení je recept.

K dostání v síti obchodů Tchibo.

– Používejte pečicí papír. Tím odpadne maštění a mytí pečicích plechů. A ti, kteří mají pouze jeden plech, ušetří spoustu času, když každou várku cukroví položí na pečicí papír a pak ho přetáhnou na prázdný plech.

– Cukroví nezdobte příliš brzy. Poleva a ozdoby nejlépe drží na zcela vychladlém cukroví. Optimální je kuchyňská mřížka na chlazení, u které teplo a vlhkost mohou unikat i zespodu.

– Cukroví správně uskladněte. Po upečení nechte pečivo zcela vychladnout na kuchyňské mřížce. Teprve pak je lze zabalit.

Pro uskladnění vánočního pečiva se nejlépe hodí uzavíratelné plechové dózy. Musíte je však vyložit pergamenovým, resp. pečicím papírem. U křehkého pečiva oddělte každou vrstvu listem papíru. Tak se cukroví nepoláme.

Náš tip: Dózy na sušenky (2 ks)

Tyto dózy úsporně složíte do sebe. Průměr velké dózy je 17 cm, výška 18 cm, průměr malé dózy je 12,5 cm a výška 12,5 cm. S krásným vánočním motivem k dostání v síti obchodů Tchibo.

Syrové těsto a ochutnávání

Děti milují pečení vánočního cukroví a někdy v nestřeženém okamžiku s velkou oblibou strčí do pusy i kousek syrového těsta. Není to žádná tragedie, větší množství ho stejně nebude a dítěti stačí jednoduše vysvětlit, že to není ještě hotové a musí se to upéct. Měli byste však dávat pozor na těsto, které obsahuje syrová vejce. V tomto případě ochutnávání opravdu vhodné není. Pamatujte na to, že případné zárodky salmonely se zničí až při teplotě 70°C.

Udělejte si i přestávku!

Už bylo dost pečení? Dětem dobře padne mala přestávka – k osvěžení připravte voňavý šálek čaje nebo kakaa a k tomu jedno kolo „pečeného“ pexesa. Z každého vánočního cukroví (např. pracny, rohlíčky, atd.) vezměte vždy dva kousky a ukryjte je jednotlivě pod papírové pohárky. Podle známých pravidel pexesa se budou zvedat pohárky. Kde je druhý rohlíček…? Nalezené páry se mohou samozřejmě sníst. (Hra vhodná od tří let.)

Náš tip:

Po dobré práci odměna pro děti – každý den jiné překvapení!

Adventní kalendář Puzzle dostanete v síti obchodů Tchibo.

Do 24 krabiček v kompaktním boxu můžete na každý den připravit jinou drobnost. Kalendář lze použít opakovaně.

Jeho rozměry jsou 51 x 35 x 7 cm.