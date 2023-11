K čemu je dobré rodinné centrum?

„Dobrý den, vítejte! To jsme rádi, že jste k nám přišli. Ano, nespěchejte, odložte si, času dost.“ Tak nějak vypadá přivítání v rodinném centru, které nedávno oslavilo již 25 let od svého vzniku. V A-centru vědí, že pro rodiče plyne čas trochu jinak. Tady můžou v klidu spočinout, dát si čaj nebo kávu a jen tak pobýt. Je to prostor, který pečuje o ně.

Proč je tedy dobré navštěvovat rodinné centrum? Protože tu bývají i další rodiče s malými dětmi, a to je skvělá základna, o kterou se dá opřít emočně. Jsou v podobné situaci – doma s dětmi na rodičovské se všemi radostmi i strastmi, které to s sebou nese. V rodinném centru vědí, o čem mluvíte, když sdílíte, jaká byla dnešní noc a co teprve ráno a jak jste se zvládli vypravit z domu (už napodruhé se povedlo!).

Vstupem do rodičovství se člověk (zejména maminka) ocitá v úplně novém světě. Prochází obrovskou změnou. A i když je tato změna chtěná, je to zkrátka změna – vyžaduje, energii, čas a učení se novému. Jaká změna, ptáte se?

– Změna prostředí – místo kanceláře se naším pracovištěm stává náš domov.

– Změna sociálních vztahů a rolí – z často činorodé a akční bytosti se stává tak trochu poustevník – maminky jsou často samy doma s miminkem, které neumí mluvit, ale za to má spousty potřeb.

– Změna profese – je to tak, rodičovství vyžaduje úplně jiný soubor dovedností a kompetencí než třeba účetnictví. A často se ho učíme za pochodu a pouze výchovou a péčí, kterou jsme sami dostali. Většina novopečených rodičů si doplňuje tuto kvalifikaci za chodu.

– Změna priorit a hodnot – ze dne na den je na prvním místě to malé. Doteď to třeba byla práce, milovaný koníček, partner… Doplňte si sami. Celý svět se přeskládává.

– Změna rodinného uspořádání – ze dvou jsou tři (čtyři, pět, šest…) a pokaždé je to nové. Celý rodinný systém se znovu utváří, především, aby vytvořil místo pro nového člena, který od něj potřebuje nejvíc péče a podpory.

– Změny fyzické – u maminky je to porod, kojení, šestinedělí, nošení miminka a často i změny spánkového režimu. A věda už ví, že i tatínek vše prožívá na tělesné rovině. I jeho tělo produkuje hormony, které mu pomáhají vstoupit do své nové role otce, pečovat a zabezpečovat potřeby své rodiny.

V rodinném centru je to zkrátka jiné než doma. Rodiče mají rodinná centra rádi právě proto, že tu nachází prostor, kde si dobijí baterky. Je to takový přístav, kde se zásobí na další plavbu rodičovstvím. Takhle to můžete zažít v A centru

v Karlíně.

Informace na www.acentrum.eu