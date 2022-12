Jak na medové cukroví

Také vás napadlo, že jako první vánoční cukroví upečete perníčky? Navíc i další pečivo může být ještě zdravější, chutnější či vláčnější. Stačí použít, stejně jako naši předci dlouhá staletí před námi, místo cukru med a držet se osvědčených rad. Zlatý dar přírody totiž při správném zacházení dokáže divy a zachová si i své zdraví prospěšné látky.

1. Rozpustit med není věda

S tekutým medem se vám bude těsto na cukroví zadělávat lépe. Pokud jej máte doma, můžete se hned pustit do práce. Pokud vám med ztuhl, neznamená to, že je špatný. Krystalizace je naprosto přirozený jev, který naopak zaručuje pravost a dlouhou trvanlivost medu. V takém případě si ho můžete jednoduše zase rozpustit ve vodní lázni. Pro zachování všech minerálů a vitamínů, které med obsahuje, stačí, když teplota vody nepřesáhne 50 °C.

2. Méně je více

Pamatujte, že med je oproti cukru chuťově výraznější. Do těsta ho proto dejte o polovinu méně než byste dávali bílého prášku. Vánoční mlsání bude stejně sladké a navíc zdravější, chutnější a daleko voňavější. Nezapomeňte také, že med je poměrně hustý, jedna litrová sklenice proto odpovídá 1 250 gramům.

3. Pozor na konzistenci těsta

Dejte si pozor na konzistenci. Kdyby bylo medové těsto příliš řídké, bylo by lepkavé, špatně by se s ním pracovalo a nedrželo by tvar. K pečení je tedy nejlepší použít pastovaný med. „Tento med doporučuji především k výrobě perníků. Je totiž chuťově neutrální a perník je díky němu dlouho vláčný,“ vysvětluje medový sommeliér Milan Špaček ze společnosti Medokomerc.

4. Čas je nejlepší kuchař

Aby se jednotlivé suroviny hezky propojily, měli byste medové těsto nechat uležet minimálně jeden den. Nemusíte se však bát ani delší doby. Profesionální cukráři jej nechávají odpočinout týden. V dobách, kdy neexistoval kypřící prášek ani jedlá soda, se těsto nechávalo pracovat i několik měsíců při výjimečných událostech i roky. Tradičně se zadělávalo na medové perníčky při narození dítěte, z těsta se potom peklo až o mnoho let později na jeho svatbu.

5. Teplota a rychlost

Jestli je těsto odpočaté, můžete se pustit do vykrajování. Jednotlivé kousky pokládejte na plech vymazaný slabou vrstvou tuku, díky tomu se nepřilepí a udrží si požadovaný tvar. Medové těsto pečte do zlatova v troubě předehřáté na 180 °C, drobnému cukroví můžete ještě pár stupňů přidat. Po upečení ho, nezapomeňte hned sundat z rozpáleného plechu. V opačném případě by vám totiž cukroví ztvrdlo.