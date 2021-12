Vánoční inspirace s oříško-čokoládovou pomazánkou!

Dopřejte svým nejbližším ty nejlepší vánoční pochoutky a užijte si společně s dětmi vánoční pečení! Hlavně s těmi nejmenšími musí jít pečení ráz na ráz, vždyť ještě nevydrží u toho příliš dlouho. A tak sáhněte po vynikající oříškovo čokoládové pomazánce, se kterou vaše náplně získají na jemnosti a lahodit budou chuťovým pohárkům malých i velkých.

Perníkové postavičky s pomazánkou Nutella®

Na 20 porcí potřebujete: 60 g měkkého másla; 50 g hnědého cukru; 60 g medu; 1 vaječný žloutek; 190 g hladké mouky; 2 g perníkového koření; 2,5 g jedlé sody; špetka soli; 120 g pomazánky Nutella®; 50 g cukru moučka; 1 lžíce citronové šťávy

Postup: Nejprve v míse utřeme máslo společně s cukrem a medem, poté přidáme žloutek. V druhé míse smícháme prosátou mouku, koření a jedlou sodu. Obě směsi následně spojíme a zhruba minutu zpracováváme. Těsto zabalíme do potravinové fólie a na hodinu dáme do lednice odpočinout. Troubu předehřejeme na 160 °C. Těsto vyválíme na tenký plát (přibližně 4 mm vysoký) a začneme vykrajovat. Zvolit můžete jakýkoli oblíbený tvar, ať už je váš favorit pan Perníček nebo vánoční hvězda. Vykrojené perníčky umístíme na plech s pečicím papírem. Pečeme na 160°C na prostřední mřížce, 8-9 minut. Dozlatova upečené perníčky necháme zcela vychladnout, následně je potřeme pomazánkou Nutella® a slepíme k sobě. Dozdobit je můžeme také pomocí cukrové polevy, jejíž příprava je velmi jednoduchá. Stačí jen utřít prosátý moučkový cukr s citronovou šťávou.

Mrkvové muffiny s pomazánkou Nutella®

Na 12 porcí potřebujete: 3 vejce; 200 g jemného třtinového cukru; 150 ml rostlinného oleje; 300 g mrkve nastrouhané najemno; 100 g mletých mandlí; 120 g ananasu nakrájeného nadrobno (čerstvého nebo z konzervy); 200 g hladké mouky; 1/2 lžičky prášku do pečiva; 1 lžička jedlé sody; 1/2 lžičky skořice; špetka soli; 180 g pomazánky Nutella® (15 g na 1 porci)

Postup: Vejce ušleháme, aby zdvojnásobila svůj objem. Poté k nim přidáme třtinový cukr a šleháme, dokud není hmota hladká a nadýchaná. Za stálého šlehání plynule přidáváme tenkým proudem olej. Přidáme mrkev, ananas, mandle a opatrně promícháme, poté necháme chvilku odpočinout. Mezitím rozehřejeme troubu na 150 ºC a do misky prosejeme mouku, přidáme prášek do pečiva, sodu, skořici, sůl a zamícháme. Následně přesypeme do směsi s mrkví a všechny ingredience opatrně spojíme. Vzniklým těstem naplníme košíčky vložené do formy na muffiny. Pečeme asi 40 minut. Hotové muffiny poznáte tak, že když do jejich středu zapíchnete špejli a znovu ji vyndáte, bude suchá. Pomazánku Nutella® (15 g na 1 muffin) dáme do cukrářské zdobičky, částí naplníme vychladlé muffiny a částí ozdobíme jejich povrch.

Náš tip:

Sváteční edice pomazánky Nutella® např. největší balení, tj. 900g pomazánka) obstojí i jako dárek! Navíc se letos díky QR kódu na 350 g a 700 g sklenici můžete inspirovat nápady na recepty a na zábavné vánoční tvoření. Inspiraci najdete i na www.nutella.cz!