2 velikonoční recepty – snadno a rychle

Dr. Oetker vám přináší skvělé pomůcky na pečení. Hotové směsi této značky však můžete různě obměňovat. A to platí i na velikonoční nápady!

Domácí kváskový mazanec

Tento recept se povede za každých okolností! Je snadný a jeho zvláštností je i použití žitného kvásku od Dr. Oetker. Celkový čas přípravy je 120 minut.

Přísady:

Na těsto: 60 g rozinek; 2 PL rumu; 120 ml mléka; 100 g másla; 300 g polohrubé mouky; 180 g hladké mouky; špetka soli; 1 balíček Droždí Dr. Oetker; 1 balíček Žitného kvásku Dr. Oetker; 100 g cukru; 1 balíček Vanilínového cukru Dr. Oetker; 1 balíček Finesse Citrónové kůry Dr. Oetker; špetka mletého muškátového oříšku; 1 vejce; 2 žloutky

Na potření a posypání: 1 vejce; 80 g mandlových plátků

Příprava: Na přípravu těsta rozinky namočíme do rumu a necháme je asi hodinu macerovat. V kastrůlku zahřejeme mléko a necháme v něm rozpustit máslo. V míse smícháme obě mouky se solí, droždím, kváskem, cukrem, vanilínovým cukrem, citrónovou kůrou a muškátovým oříškem. Přidáme vejce, žloutky, máslo rozpuštěné v mléce a rozinky a ručně vypracujeme dohladka. Těsto zaprášíme moukou, přikryjeme utěrkou a necháme asi 45 minut na teplém místě kynout.

Vykynuté těsto na pomoučené pracovní ploše prohněteme a vytvoříme kulatý bochník o průměru asi 18 cm. Bochník naneseme na plech vyložený papírem na pečení, přikryjeme utěrkou a necháme ještě asi 15 minut kynout. Poté ho potřeme pomocí štětce nebo mašlovačky rozšlehaným vejcem a posypeme plátky mandlí. Do středu ostrým nožem vytvoříme ne příliš hluboký kříž. Vložíme do předehřáté trouby a pečeme na 190 °C přibližně 45 minut.



Velikonoční linecká vajíčka

Křehké linecké pečivo připravené z Bábovky Dr. Oetker ve velikonočním designu.

Přísady vystačí zhruba na 15-20 kusů:

Na těsto: 1 balení Bábovky Dr. Oetker; 250 g změklého másla; 1 vejce; 1 balíček Finesse citrónové kůry Dr. Oetker

Na slepení a posypání: 150 g meruňkového džemu; 50 g moučkového cukru

Příprava: Na přípravu těsta vsypeme do mísy směs na Bábovku, přidáme máslo, vejce a citrónovou kůru a ručně vypracujeme dohladka. Těsto necháme uležet asi 30 minut.

Z těsta vyválíme pomocí válečku na lehce pomoučněné pracovní ploše plát o tloušťce 3 mm. Z těsta vykrájíme vajíčka (vykrajováno ve tvaru vajíčka ø asi 6 cm) a do poloviny vykrájíme kolečko (ø asi 1,5 cm). Přeneseme je na plech vyložený papírem na pečení. Vložíme do předehřáté trouby a pečeme na 180 °C asi 10 minut.

Po vychladnutí slepíme vždy dvě vajíčka k sobě džemem a posypeme moučkovým cukrem.