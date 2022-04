Velikonoce: Upečte tradičního beránka i něco nového…

Bez beránka se prostě Velikonoce nekonají. Přinášíme vám klasický recept, který se vám zaručeně povede. Aby však sladkého nebylo až příliš, vyzkoušejte i drobné sýrové pečivo z tvarohového těsta!

Beránek z třeného těsta

Přísady:

Na těsto: 250 g změklého másla; 100 g cukru; 2 balíčky Třtinového cukru s rumovou příchutí Dr. Oetker; 2 vejce; 250 ml mléka; 400 g polohrubé mouky; 1 balíček Kypřicího prášku do pečiva Dr. Oetker; na vysypání formy strouhaný kokos

Postup: Na přípravu těsta v míse vyšleháme máslo s cukrem a třtinovým cukrem elektrickým ručním šlehačem nastaveným na nejvyšší stupeň do pěny. Přidáme vejce, mléko a mouku smíchanou s kypřicím práškem a vymícháme dohladka. Těsto naneseme do vymazané a kokosem vysypané větší formy. Vložíme do předehřáté trouby a pečeme na 170 °C přibližně 60 minut.

Beránka necháme asi 10 minut ve formě zchladnout. Poté ho opatrně vyklopíme.

Tip: Povrch beránka můžeme pocukrovat nebo potřít polevou Dr. Oetker.

Velikonoční sýroví zajíčci

Přísady:

Na těsto: 200 g hladké mouky; 1 zarovnaná KL Kypřicího prášku do pečiva Dr. Oetker; 1 zarovnaná KL soli; 125 g polotučného tvarohu; 125 g změklého másla nebo margarín

Na potření: 4 PL mléka; 100 g strouhaného sýru

Postup: Na přípravu těsta v míse smícháme mouku s kypřicím práškem a solí. Přidáme tvaroh a máslo a ručně vypracujeme na hladké těsto.

Těsto na pomoučené pracovní ploše pomocí válečku vyválíme na plát o tloušťce asi 3mm a formičkami s velikonočními motivy vykrájíme z těsta různé tvary. Naskládáme je na plech vyložený papírem na pečení. Potřeme je pomocí štětce nebo mašlovačky mlékem a posypeme sýrem. Vložíme do předehřáté trouby na 200 °C a pečeme asi 12 minut.

Tip: Po vychladnutí upečené pečivo uchováváme v uzavíratelné nádobě, aby na nich sýr neokoral a pečivo zůstalo měkké.