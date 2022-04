Lego Duplo: Koupání dostává nový rozměr!

Koupání a cákání ve vodě jsou jedny z nejoblíbenějších dětských aktivit. Nemusí být jen zábavou, ale i učením. Doslova nekonečné moře zábavy přinášejí dětem nové stavebnice LEGO DUPLO.



Děti milují koupání, které představuje tolik možností bezstarostného hraní a zábavy. Koupání ale může být i skvělou příležitostí pro poznávání světa kolem sebe, emocionální i psychomotorický rozvoj dítěte. Nové, snadno omyvatelné plovoucí hračky do vany LEGO DUPLO inspirují děti k jednoduchému stavění a zábavnému hraní ve vodě a jsou vhodné i pro ty nejmenší ručky.

Od šplouchání k plavání

Pokud se dítě již v batolecím věku rádo pohybuje ve vodním prostředí, bude to přínosem i do budoucna. „Voda je díky svým specifickým vlastnostem pro děti velmi přínosná – děti provádějí pohyby ve vodě snadno, nepřetěžují svůj pohybový aparát, a naopak jemně posilují celé tělo. Při správně zvolených balančních polohách posilují střed těla a svaly podél páteře, cákáním a kopáním ručkama a nožkama svaly na končetinách. Při vylézání z vody zapojují celé své tělo. Kromě posilování se děti učí také rovnováze, samostatnému pohybu ve vodě a sebezáchraně (správné reakci po nenadálém pádu do vody),“ vysvětluje Eva Barešová, odbornice na plavání dětí a zakladatelky centra Anahita.

Tip Evy Barešové: V batolecím věku jsou hračky úžasnou motivací, aby se dítě osmělilo a překonalo i pocity strachu z neznámého, což voda může být. Proto by dítě i v domácím prostředí ve vaně, sprše nebo bazénku mělo mít k dispozici takové hračky, které ho zaujmou a zároveň ho motivují ke hře s vodou a jejímu objevování.

Vydejte se na průzkum všech zátok vaší vany s novou zvířecí partičkou:

