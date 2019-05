Děti si potřebují hrát!

Z hlediska vývoje dítěte jsou první roky nesmírně důležité. Je to období, kdy se v životě dítěte odehrává snad nejvíc – fyzicky i psychicky. Dítě si osahává svět, učí se, jak co funguje. To vše především hrou. A jak ho můžete tedy ve správném vývoji podpořit? Především vhodnou volbou hraček a samozřejmě bez jejich přemíry.

Pro první hry se hodí například oblíbené stavebnice Lego Duplo, které jsou vhodné již od osmnácti měsíců věku. Během tohoto období je všechno nové nejenom pro batolata, ale i pro celou rodinu. První zvuky, kterými děti napodobují řeč, pak první krůčky, později první čísla a počítání, jejich snaha ovládnout svou ruku, postavit věže větší, než jsou ony samy. Vytvářejí se základy jejich dovedností, které naplno rozvinou v dospělosti. A které schopnosti jim pomohou v budoucnu uspět? Většina zemí vnímá jako hnací sílu růstu kreativitu, komunikaci, spolupráci, představivost či empatii. Všechny tyto dovednosti se dají podporovat hrou. Nedávný výzkum mezi 13 tisíci rodiči z celého světa ukázal, že více než devět rodičů z deseti vnímá hru jako zásadní pro duševní pohodu, štěstí a rozvoj jejich dítěte.

První čtyři roky od narození má hra rozhodující roli při utváření budoucí osobnosti dítěte. Má zásadní vliv na rozvoj motorických, kognitivních a sociálních dovedností i na rozvíjející se sebevědomí.

Nové stavebnice Moje první LEGO® DUPLO® jsou určené pro děti od osmnácti měsíců k jejich rozvoji v jednotlivých vývojových fázích od batolecího až do předškolního věku.

