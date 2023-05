Podpora přirozené zvídavosti je důležitá

Děti v raném věku jsou přirozeně zvídavé a otevřené učit se novým věcem. Chtějí poznávat svět a zjišťovat, jak všechno kolem nich funguje. Rodiče a vzdělávací instituce jsou hlavními průvodci dětskou zvídavostí a mají klíčový vliv na jejich rozvoj.

V prvních letech života mají děti zvýšenou schopnost učení a často si samy od sebe osvojí nespočet nových dovedností. K úspěchu dětem pomáhá hlavně zvídavost, touha objevovat a hledání odpovědí na neznámé. Podle průzkumu společnosti LEGO® však otázky od dětí nepřichází zcela spontánně, ale vždy je potřeba, aby téma nastolili rodiče a tím podpořili dětskou zvídavost. „Děti v předškolkovém věku jsou přirozeně zvídavé a rodiče často zapomínají na to, že touhu zjišťovat nové věci musí v dětech neustále udržovat a podporovat. Přicházet s novými náměty, nastolovat otázky, mít na ně odpovědi a téma poznání a chápání světa hravou formou vysvětlovat. Pak se brány dětské zvídavosti otevřou a ony postupně pochopí, jaké procesy se kolem nich odehrávají,“ shodují se učitelky mateřských školek ve studii značky LEGO zaměřené na hraní dětí, kterou realizovala společnost Kantar.

Vzdělávací instituce s dětmi otevírají aktuální témata, zastřešují je různorodými aktivitami, aby podpořily poznávání a chápání nejrůznějších mechanismů, kterým děti zatím tolik nerozumí. To, co jim instituce poskytnou, pak děti přenáší domů a očekávají, že rodič rozšíří jejich poznatky. Dle průzkumu však podle učitelek z mateřských škol děti doma narazí na nedostatek času ze strany rodičů, aby mohly nové dovednosti rozvíjet. „Rodiče mají pocit, že se děti všechno naučí ve školce a zapomínají, že dítě musí neustále udržovat zvídavé a dbát na osvojení nových schopností a dovedností, které se v raném věku učí mnohem snáz,“ dodávají učitelky z mateřských školek.

TIP: Najděte si pár minut a sedněte si společně s vaším dítkem třeba na koberec a povídejte si, sdílejte každodenní zážitky a naslouchejte mu. Povídání vede k prohlubování vztahu mezi rodičem a dítětem, podpoře fantazie, rozšíření slovní zásoby a zlepšení vyjadřovacích schopností. K tomu skvěle poslouží například nové řady stavebnic LEGO® DUPLO®.

Moje první bio zahrádka (10984) / od 1,5 roku

Stavebnice je plná doplňků a funkcí, které rodičům pomohou seznámit děti s konceptem ekosystému a vysvětlit jim, jak se pěstuje zelenina a ovoce, prostřednictvím barevných dílků, které se skládají na sebe. Malé ručky toho budou mít spoustu k objevování, včetně rajčete, mrkve, melounu, stromků, květin, hmyzu a kostek počasí. Dílky inspirují k sebevyjádření a naučí je rozeznávat různé emoce, zatímco si s nimi budou užívat nekončící tvůrčí zábavu.

Staveniště (10990) / od 2 let

Tato stavebnice s řadou funkcí je nabitá detaily, které inspirují k nápaditému hraní a pomáhají s rozvojem schopností sebevyjádření. Malé děti od 2 let se naučí pracovat v týmu na příkladu trojice dělníků na stavbě, kteří ovládají 3 vozidla. Buldozer přiveze balvan, jeřáb ho uchopí a přenese do žlabu, kterým sklouzne do míchačky na cement. Až bude dílo hotovo, mohou si za odměnu dělníci na stavbě pochutnat na pizze. Mňam!

