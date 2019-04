Jaro pro pokožku!

Bezbarvá až našedlá a zjevně unavená pleť se rozhodně nehodí k nejkrásnějšímu ročnímu období. Aby se pokožka probudila ze zimního spánku, potřebuje trochu, ale dodejme, speciální pomoci. Zde jsou naše tipy:

HEBKÉ TĚLO

Pomůže peeling

Dobře zabalené do roláku, šály a teplých svetrů se v zimě nedostává naší pokožce dostatek čerstvého vzduchu. Důsledkem jsou drsná místa, pupínky a nepěkná mdlá pleť. Zázračnou formulkou je „detox“ (z anglického výrazu pro detoxikaci).

Jarní kúra pro naše tělo by měla začít ve sprše. Po několik týdnů používejte místo běžného sprchového gelu gel s peelingovými, čili abrazivními složkami. Zbavují pokožku vrchních odumřelých šupinek a činí ji tak hladkou a připravenou pro další péči.

Poté můžete sáhnout po zpevňujících sprchových gelech. Ty podpoří cirkulaci krve, působí na lymfatický systém a nahromaděná voda ve tkáních se snáze odvede. Urychlí se také tvorba nových buněk. Vůně citrusů a květin navíc osvěží a dodá jarní náladu. Hýčkat se pak můžete např. s vůní čokolády (samozřejmě jinak do vašeho jarního detoxikačního programu patřit nebude).

Tělový peeling s mořskou solí si můžete třeba dopřát každý den. Buď si ho zakoupíte hotový, anebo si ho můžete lehce připravit smícháním hrsti mořské soli (nebo u citlivější pokožky hrsti jemného krystalového cukru) s dětským olejem a krouživými a hladivými pohyby tělo touto kaší od shora až dolů otřete. Posléze tělo opláchněte vlažnou vodou.

Úžasný vedlejší účinek této procedury: zvýší se pružnost kožního vaziva, což také pomáhá předejít těhotenským striím. Utvoří-li se na loktech, kolenech a patách tvrdá kůže, na těchto místech použijte trochu větší sílu.

Po peelingu přichází na řadu krémování. Protože právě po zimě je kůže velmi suchá, vyžaduje intenzivní energetickou bombu s vitaminy, minerály, rostlinnými oleji a kvalitními zvlhčovači.

KRÁSNÁ PLEŤ

Obnova buněk

Vaše pleť ještě nesetřásla ze sebe zimní únavu? Čisticí masky s bílým zabarvením přitahují podobně jako magnet téměř vše, co pokožku zatěžuje. Špína, maz a bakterie se na masku navážou, póry se vyčistí. Sáhněte také po zeleném jílu, o němž je obecně známo, že velmi dobře absorbuje z pokožky toxické látky, zbavuje ji nečistot i nežádoucí mastnoty, vyhlazuje a zklidňuje podrážděnou pokožku. K dostání ve formě prášku, lze z něho připravit pleťovou i tělovou masku. Mírné zčervenání pokožky je přirozenou reakcí.

Osvěžujícími životabudiči unavené pleti jsou energetické krémy, které působí na buněčnou strukturu a dělají divy s bledou a ochablou pokožkou. Látky podobné cukru povzbuzují obnovu buněk, mangan a vitamin C stimulují mikrocirkulaci, směs minerálů z hořčíku a vápníku aktivují enzymy v kůži a urychlí látkovou výměnu.

Různé pleťové kúry v ampulkách obzvlášť intenzivně dodávají unavené pleti obličeje novou energii a pružnost. Koncentrované účinné látky jsou schopny vysoce hydratovat. Většina takových kúr je přizpůsobená rytmu obnovy buněk, a tak by měla trvat cca čtyři týdny a měla by se nanášet denně před denním anebo nočním krémem.

MASÁŽE KARTÁČEM

Pro povzbuzení látkové výměny

Každodenní masáže sisalovou žínkou pomáhají tělu dostat se opět do formy. Vyhlazují kůži, posilují vazivo a podněcují mízní tok a prokrvení. Postupuje se takto: Od chodidel se jemně masíruje směrem k srdci. Záda lze pohodlně masírovat pásem z luffy anebo hrubým froté ručníkem. Takto bude kůže připravená k optimálnímu přijetí účinných látek.

DETOXIKAČNÍ NÁPLASTI

Zbaví pokožku jedů

Uvolněné vazivo, bledá pleť, matné vlasy budou loňským sněhem, pokud vylučovací procesy v těle cíleně urychlíme a organizmu tím ulevíme. Funguje to i ve spánku. Již farář Kneipp doporučoval „slané ponožky“: pár bavlněných ponožek ponoříme do vody s mořskou solí (50 gramů na litr), vyždímáme a oblékneme. Přes ně natáhneme suché ponožky a ponecháme si je přes noc na nohou. Moderní variantou jsou detoxikační náplasti, které se nalepí na chodidla. Během noci stimulují odvod jedů přes reflexní body na chodidlech. Hlavní složkou náplastí jsou stromové a bambusové octy. Japonští výzkumníci zjistili, že určité stromy dokáží vylučovat jedovaté látky. Důležitou roli přitom hrají octy těchto rostlin. Důležité: u rizikového těhotenství je vhodné se poradit s lékařem nebo porodní asistentkou o vhodnosti této metody.