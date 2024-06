Jak na opalování v souladu s přírodou?

Chcete dopřát i té nejjemnější pokožce šetrné opalování? Pro citlivou pokožku nejmenších je v nabídce Nobilis Tilia Sada na opalování pro děti. Naleznete také Sadu na opalování SPF 30 a Sadu na opalování SPF 15. Pečlivě vybrané složení opalovacího mléka je šetrné k přírodě a dodává lehkou, nebělící konzistenci, hydrataci a jemnou bylinkovou vůni. Každá sada obsahuje kromě opalovacího mléka také Tělové mléko Karité, které je vhodné používat po opalování. Nobilis Tilia nyní nabízí na veškeré produkty pro opalování 20% slevu.

Pobyt na slunci bychom měli dávkovat postupně a vyhnout se přímému slunci v době nejvyššího záření. Přírodní ochranné přípravky mají tu výhodu, že působí okamžitě. Abychom se opalovali správně, ale také zdravě, je třeba myslet i na složení opalovacích přípravků. Běžně používané ochranné látky mohou být toxické, což má negativní dopad nejen na naši pokožku, ale také na přírodu.

Opalovací řada Nobilis Tilia pro celou rodinu

V nabídce Nobilis Tilia jsou tři opalovací mléka, do kterých výrobce otisknul vše, co by zdravé a bezpečné opalovací přípravky měly poskytnout. Mléka disponují faktory SPF 15 a SPF 30. Zaručují voděodolnost a bezpečnou ochranu před UVA a UVB zářením díky použití přírodního minerálního UV filtru oxidu titaničitého, který neobsahuje nanočástice pronikající pod pokožku či do vody. Je tedy šetrný jak pro nás, tak pro ohrožené mořské korály nebo české kapry. Pečlivě vybrané složení šetrné k přírodě, je doplněné vitaminem E, D-panthenolem a bio jojobovým olejem, a dodává mléku lehkou, nebělící konzistenci, hydrataci a jemnou bylinkovou vůni. Pro citlivou pokožku nejmenších dětí je vhodné Opalovací mléko Josefínka s UV faktorem 30, jež obsahuje éterický olej z levandule, který jemnou dětskou pokožku zklidňuje.

Péče po opalování

Péče, kterou často i vědomě opomíjíme. Opálená nebo dokonce spálená pokožka ji však nutně potřebuje ke správné regeneraci, zhojení a výživě. Mezi výrobky Nobilis Tilia se ukrývají poklady, které pokožka bude po slunění milovat. Tělové mléko Karité s bambuckým máslem a jojobovým olejem pokožku po slunění vyživí a zklidní a je vhodné i pro jemnou dětskou pokožku. Jak název napovídá obsahuje máslo karité v bio kvalitě, extrakt z listů aloe vera, D-Panthenol, vitamin A a E, éterický olej levandule, magnolie, pelargonie a z kajeput.

Zajímavost: UV záření a jak na nás působí

Ultrafialové neboli UV záření je elektromagnetické vlnění s tak vysokou energií, že je schopné štěpit molekuly DNA a právě to může vést k rozvoji nepřirozeného buněčného bujení a vzniku melanomu. Zatímco agresivní UVC záření je blokováno ozonovou vrstvou, další dva druhy UVA a UVB záření na Zemi dopadají a jsou pro člověka nebezpečná. Oba druhy UV záření naši pokožku poškozují, zrychlují její stárnutí, snižují imunitu a zvyšují riziko rakoviny kůže. Abychom se co nejlépe chránili před jeho účinky, je u opalovacích přípravků potřeba sledovat hodnotu UV faktoru. Čím je vyšší, tím více UV záření také absorbuje.

Aby to však nevypadalo, že chytání slunečních paprsků je pro nás jen nebezpečné a musíme se před ním halit do vrstev kosmetických závojů, s tou správnou péčí je pro nás slunění zdravé. Díky němu se v našem těle tvoří endorfiny, hormony dobré nálady a vitamin D, který pozitivně ovlivňuje růst kostí a metabolismus těla.

Přírodní versus chemické složení

V rozmanité nabídce opalovacích produktů si dnes můžeme vybrat, zda nám ochranu poskytne UV filtr chemický, který se používá v běžných opalovacích prostředcích, anebo můžeme zvolit přípravky s přírodním, fyzikálním UV filtrem. Chemické UV filtry jsou odolnější, vstřebávají se do pokožky a UV záření pohlcují, mají však toxický potenciál, často vyvolávají alergické reakce či ekzémy, jejich nanočástice se uvolňují do vody, a mají tak negativní dopad na mořské živočichy a korály. Fyzikální (také můžete nalézt označení minerální nebo mechanické) UV filtry představují pigmenty oxidu titaničitého a zinečnatého ve formě jemných zrnek o různé velikosti, které se nevstřebávají do kůže, zůstávají na jejím povrchu a UV záření odrážejí jako zrcadlo. Jsou navíc účinné ihned po nanesení a díky svému původu nemají negativní dopad na životní prostředí.