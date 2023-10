Najděte si čas na společnou hru!

Výsledky studie LEGO® Play Well Study jsou tady! Ta se zaměřuje na pozitivní dopady hry. Studie zdůrazňuje význam společného hraní a ukazuje, jak je to cenné pro děti i celou rodinu. Poukazuje také na vnímání sebedůvěry a to, že při hře neexistuje dobře nebo špatně.

Podle 9 z 10 rodičů je hra pro učení se nových věcí stejně důležitá jako škola. A téměř každý rodič si myslí, že hra pomáhá dětem v získávání dovedností, které jsou důležité pro jejich úspěch a zdravé sebevědomí.

Co si myslí čeští rodiče i české děti popisuje studie LEGO® Play Well Study doplněné o komentáře české odbornice. Zkuste se k vašim dětem při hře přidat, jak se dočtete v našem textu – společná hra prospívá všem!

Cesta k rodinné pohodě

Během společné hry mají rodiče unikátní příležitost nahlédnout do světa svých dětí. Podle LEGO Play Well Study je pro 95 % rodičů hra zdrojem pevnějších rodinných vazeb a pomáhá zlepšovat rodinnou pohodu. Rodiče, které si se svými dětmi hrají, také mnohem lépe vidí benefity hry. Zároveň 34 % rodičů přiznává, že si s dětmi nehrají dostatečně a 84 % dětí by si přálo, aby si s nimi rodiče hráli více.

Jak tedy vypadá ideální společná hra? „Při společném hraní je důležité najít takovou hru, během které se baví dítě i rodič. Neznamená to tedy, že se rodič do hry má nutit i přes svoji nelibost. Ve chvíli, kdy je totiž hra zdrojem radosti, mohou čerpat ze společného hraní obě strany,“ vysvětluje dětská psycholožka Kamila Ryšánková. U této aktivity je také mnohem důležitější kvalita než kvantita. Pro upevnění vztahu rodič-dítě stačí i 15 minut kvalitně strávených hraním, kdy rodič věnuje dítěti soustředěnou pozornost a napojí se na něj.

Hra – motor dětské sebedůvěry

Benefity dětské hry jsou velmi patrné i v dětské sebedůvěře. 91 % rodičů vidí, že má hra vliv na sebevědomí jejich dětí a podporuje i rozvoj kreativity a komunikace. Dokonce i samy děti takový vliv hry na sebe pozorují! 94 % z nich má pocit, že jim hra pomáhá být kreativní a 95 % dětí si myslí, že jim pomáhá zkoušet nové věci.

Proč je budování zdravé sebedůvěry důležité? Podle PhD. Michaely Slussareff jsou děti s větší sebedůvěrou schopnější vyřešit problémy, vyjádřit své názory a představy nebo se efektivně učit a získávat nové dovednosti. A jak do toho zapadá hra s kostkami LEGO®? „LEGO také poskytuje dětem moře příležitostí k rozvoji sebedůvěry a reflexi vlastního já, či životních zkušeností. Jde o bezpečný svět, ve kterém rozhodují samy za sebe a tvoří v něm pravidla, která jim jsou příjemná“.

Zkuste příště při společném hraní zabrousit na téma hry na řešení problémů. Jednoduše si přehrajte situaci, kterou potřebujete vyřešit a bezpečné prostředí stavebnice, kde je na všechno nekonečně mnoho pokusů, vám pomůže ji rozlousknout.

Chyba nechybovat!

Téměř všichni rodiče vidí, že je zkoušení nových věcí pro jejich děti přínosné. Zároveň má ale více než polovina z nich obavy z toho, že dítě udělá chybu. A 84 % dětí má strach z toho, že se jim věci nepovedou napoprvé. Jak to tedy s tím chybováním je?

Chybování je pro děti jedna z nejdůležitějších zkušeností. Pomáhá jim vyrovnat se s následky nebo naučit se přehodnotit situaci a přizpůsobit se jí. A kde jinde se učit chybovat než v bezpečném prostředí hry? Podle studie vidí téměř všichni dotázaní rodiče, že experimentování při hře a následné chybování pomáhá dětem s vývojem zručnosti (95 %), novými nápady (93 %) nebo rozvojem sebevědomí (94 %). A 88 % dětí dodává, že si rády hrají, protože při hře neexistuje dobře nebo špatně. Hra je tedy nestresuje a pomáhá jim zkoušet vše nové. K tomu se přidružuje poznání, že i to, co může vypadat jako chyba, je vlastně v pořádku.

Sledujte, jaký svět se schovává v hlavičkách vašich dětí. Budete součástí fantastického procesu, kdy se posiluje všestranný rozvoj dětí.

Naše tipy pro společné hraní:

LEGO® Creator 3 v 1 Plážový karavan (fotografie vlevo)

S touto stavebnicí 3 v 1 si fanoušci LEGO mohou vybrat ze tří různých sestavitelných scén z pláže. Postaví si do detailu propracovaný plážový karavan se dvěma plážovými domky a palmou, přestaví ho na dvoupatrový letní domek u vody nebo si vytvoří obchůdek se zmrzlinou s okénkem, terasou v druhém patře se stoly a parádní plážovou buginou.

LEGO® DUPLO® Rodinný dům 3 v 1 (úvodní fotografie)

Vstupte s dětmi do světa učení plného autentických detailů. Malí stavitelé od 2 let si s rodiči mohou přehrávat kouzelné rodinné chvilky. Nechybí 7 figurek, se kterými rodiče mohou děti učit sociálním dovednostem, zatímco děti se mohou tvůrčím způsobem vyjádřit.

LEGO® City Policejní stanice (fotografie níže)

Tato stavebnice je doslova nabitá inspirativními detaily, včetně cely s funkcí úniku, dvorem, na kterém se prochází zloděj, a psího cvičiště. Děti se mohou dále těšit na policejní auto, vrtulník a speciální popelářský vůz, ale také na křižovatku umožňující propojení s ostatními sadami.