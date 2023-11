Dobrá zpráva, nová káva – Eduscho

Nová značka Eduscho rozšiřuje kávové portfolio společnosti Tchibo a chce zaujmout svojí osvědčenou kvalitou, hravostí i fér cenou. Eduscho je mezinárodní značka původem z Německa s téměř 100letou tradicí. Na český trh vstupuje s portfoliem šesti druhů káv – dvou zrnkových, dvou mletých a dvou instantních.

Chuťový profil kávy Eduscho je připraven tak, aby vyhovoval preferencím českého zákazníka, proto přináší vyvážené směsi zrn Robusta a Arabica, respektive pouze směsi zrn Robusta.

Eduscho je s téměř 100letou historií jednou z nejstarších značek. V roce 1924 otevřel mladý podnikatel Eduard Schopf pražírnu v brémském přístavu a kávu pojmenoval podle svého jména Eduscho. Značka je součástí kávové nabídky firmy Tchibo od roku 1997, nyní vstupem na český trh je vše přepracováno tak, aby produktové portfolio i design obalů odpovídalo vkusu moderních spotřebitelů. Eduscho je jednoduše dobrá káva za fér cenu, káva s osvědčenou kvalitou, která má zároveň bavit a přinášet radost do života. Značka se nestaví do role znalce, ale do role přítele tak, aby se v ní zákazník dobře vyznal a hned na obalu snadno našel svůj oblíbený chuťový profil i způsob přípravy.

Porfolio značky Eduscho na českém trhu:

Zrnková káva

Espresso Intenso – Intensive: Kávová zrna jsou pražena dle italského vzoru do tmavší barvy pro intenzivní a výraznou chuť. Káva je ideální pro přípravu espressa nebo mléčných specialit jako cappuccino nebo latte macchiato.

Caffè Créma – Strong: Kávová zrna jsou středně pražena pro zintenzivnění aroma kávy typu caffè crema.

Mletá káva

Classic Coffee – Traditional: Aromatická kávová zrna intenzívní chuti vytvářejí charakteristický kávový zážitek. Káva je ideální pro všechny typy přípravy jako je zalívaná káva „turek“, filtrovaná káva, french press nebo káva připravená v mocca konvičce.

Classic Coffee – Strong: Káva pro všechny milovníky výrazné a extra silné chuti. Je ideální pro všechny typy přípravy jako je zalívaná káva „turek“, filtrovaná káva, french press nebo káva připravená v mocca konvičce.

Instantní káva

Instant Classic: Káva bohaté chuti a středně silné intenzity. Představuje vhodnou volbu pro dnešní zrychlenou dobu.

Instant Crema: Káva plné chuti a silnější intenzity s perfektní krémovou pěnou.