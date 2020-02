Zaujalo nás: Novinky pro děti

Hra je pro děti přirozený a zábavný způsob, jak poznávají svět a osvojují si nejrůznější dovednosti již odmalička. Výběrem těch správných hraček pak můžete podněcovat jejich vývoj a třeba položit i základ nějakým jejich pozdějším schopnostem.

Pro malé ručky jako stvořeno!

Stavebnice LEGO DUPLO určené dětem od osmnácti měsíců, jsou navrženy tak, aby dětem pomáhaly s rozvíjením jejich dovedností a s učením konkrétních úkolů – poznávat zvířátka a učit se jaké zvuky dělají, rozpoznávat barvy, počítat a třeba se také seznamovat s písmenky. DUPLO kostky jsou dvakrát větší než klasické kostičky, a tím pádem i naprosto bezpečné a vhodné ke hře i pro malé ručky.

Hodně zábavy slibuje nový LEGO DUPLO náklaďák s abecedou (10915). Celkem 26 barevných kostek seznamuje dítě s abecedou ještě dříve, než se učí číst. V této sestavě najdete ještě dvě postavičky a malého ledního medvídka.

Sázíme les

Sázeli jste někdy les? Pokud ne, zkuste to se stolní hrou značky Granna. Vaším úkolem bude vypěstovat pět stromů. Hází se dvěma kostkami a podle výsledků si přibíráte vhodné dílky. Vyhrává ten, kdo jako první vypěstuje pět stromů! Hra má dvě varianty – základní pro děti od čtyř do sedmi let a pokročilou pro děti od osmi do deseti let. Každý hráč obdrží na začátku plochu hájku, na které pak bude skládat své stromy. Jednotlivé dílky si hráči přibírají na základě výsledku hodu dvěma kostkami, přičemž sami rozhodují, co která kostka označuje. Hra tak děti učí předvídat, plánovat a strategicky myslet. Přiložený plakátek přináší informace o historii využívání dřeva člověkem, poskytuje důležité znalosti o funkci a významu lesů pro život na celé planetě a zároveň děti učí, jak se v lese chovat a jak jej chránit. Hru doporučuje Asociace klinických logopedů ČR. www.pygmalino.cz

Houpání na židli povoleno!

Kidtown.cz, internetový i kamenný obchod s kvalitními hračkami pro správný rozvoj dětí, představuje unikátní židli Tilo® Stool. Jedná se o jedinečnou balanční židli určenou pro děti, ale i dospělé, se speciálními potřebami. Je tedy vhodná pro osoby s poruchami soustředění, hyperaktivitou (ADD nebo ADHD), autismem, poruchami učení, aspergerovým syndromem a pod. Uplatnění najde i u osob, které k soustředění potřebují vestibulární podněty, tz. otáčet se, houpat se nebo se kolísat. Židle Tilo® Stool má protiskluzovou oblou spodní stranu, která umožňuje se při sezení naklánět v rozmezí 360°, čímž zlepšuje smysl pro rovnováhu a vestibulární vnímání. Pomáhá také posilovat střed těla a zádové svaly.

Židle se prodává v červeném, zeleném, modrém a černém provedení a ve více velikostech, a to jak pro děti předškolního věku, tak pro děti školou povinné. Využít ji mohou i dospělí, například jako kancelářskou židli při práci u počítače.

