10 tipů jak neusnout za chůze

První rok je s miminkem obzvlášť náročný, pro novopečenou maminku to znamená být v neustálé pohotovosti. Deset zdánlivě velmi jednoduchých tipů vám určitě pomohou získat tak potřebnou energii.



Pořádně se naobědvejte!

Tu zakousnete rýžový chlebíček či sušenku, tu dojíte zbytek dětské výživy. Říkáte si, „to přeci stačí, koneckonců potřebuji se zbavit nadbytečných kil po porodu…“ To ale není správné. Stravujete-li se nevyváženě, klesá vám hladina cukru v krvi a tím klesá i vaše energie, nálada i schopnost uvažovat.

„Vyčistěte“ si hlavu

Být neustále v pohotovosti vyčerpává. Musíte myslet na tisíce věcí současně: je třeba zapsat větší dítě do školky, vyměnit dudlík, připravit podklady pro žádost o mateřskou, dojít do čistírny… Někdy je toho zkrátka příliš. Radíme zahoďte celý seznam úkolů nebo jej dejte na starost partnerovi. A pokud vás něco v noci napadne – zapište si to a spěte dál.

Čas od času si dopřejte „rychlovku“

Sex?! Na to jsem opravdu příliš unavená! – říkáte. Základem všeho je dostatek spánku a jídla. Pokud tyto základy chybí, vytrácí se zájem. Přímo však platí: S jídlem roste chuť a sex přináší energii! Ale to přece víte.

Počítejte si kroky

Dříve jste měla více příležitostí sportovat než teď s miminkem? Pořiďte si počitadlo kroků: 10 000 kroků za den stačí k posílení krevního oběhu a to zvládnete i při trochu delší procházce s kočárkem.

Nastavte si „směny“ po čtyřech hodinách

Pokud nespíte alespoň čtyři hodiny v kuse, nedosáhnete fáze hlubokého spánku. Jestliže se vaše miminko budí častěji, měl by také přiložit ruku k dílu partner a nakrmit jej. Může si vzít také na starost poslední krmení a vy tak budete moci jít dříve spát.

Zdřímněte si

Spí-li vaše miminko přes den, natáhněte se na chvilku také. Prádlo v pračce počká! Dvacet minut bohatě postačí, aby byl váš mozek fit až do večera.

Pomohou energetické nápoje?

Kávu pijete tak často, že by vás za to porodní asistentka nepochválila, přesto byste si přála na probuzení něco silnějšího. Avšak, kdo pije denně kávu, tomu energetické nápoje příliš nepomohou. Jedinou energii, kterou vám dodají jsou kalorie obsažené v cukru. Látku taurin si tělo umí vyprodukovat samo, potřebuje k tomu jen zdroj proteinů. Takže si raději dejte podmáslí!

Buďte nápaditá

Stále jen dokola: papat, plenky, na písek s kyblíčkem a lopatičkou… to by mozek vypnul každému. Předčítejte svému dítěti noviny, poslechněte si nějakou novou desku nebo se učte jazyk země, do které se chystáte na dovolenou. Pak nebudete mít problém zpívat stále dokola „paci, paci, pacičky“.

Ignorujte hodiny

Když vás v noci probudí miminko z hlubokého snění, rozhodně nepátrejte po tom, kolik je hodin. Tím by se aktivoval váš mozek. Kojení a přebalování si odbuďte v jakémsi transu. I vaše dítě pak rychleji znovu usne.

Rituály na dobrou noc pro rodiče

S miminkem dny utíkají rychle, nemají pevný rytmus. Naučte se udělat si za dnem tečku tak, jako když zpíváte ukolébavku svému dítěti a zatahujete závěsy na znamení, že je čas jít spát. Zhruba od deváté hodiny večer máte čas na vše, co vám pomůže se uvolnit a je pro vás malým svátkem. Dopřejte si koupel, zatelefonujte přátelům, doplňte dětské album… A to, co jste nestihla vyřídit, rozhodně nechte být.