Svěží letní chutě za chviličku!

Rychlá svačinka či večeře bude v mžiku hotová! A co, když čekáte návštěvu? Tartaletky s čerstvým ovocem každého doslova okouzlí a ani pro začínající kuchařku nebudou příliš složité. Zde jsou naše tipy:

Salátové lodičky s Lučinou

Rychlá svačinka či večeře. Co víc si můžeme přát, když je venku horko? Okurka je osvěžující, kromě vody obsahuje i cenné stopové prvky. Lučina pak pokryje část z naší denní porce mléka.

Budeme potřebovat (2 porce): 4-6 listů salátu little gem + střed, salátovou okurku, 4 jahody, 100 g Lučiny Salátové, olivový olej, balzamikový krém, slunečnicová semínka

Příprava: Na talíř vyskládáme listy salátu. Střed salátu natrháme na menší kousky a rozložíme do listů. Okurku nakrájíme na slabá půlkolečka, jahody překrájíme na čtvrtiny a Lučinu pokrájíme na kostičky.

Do salátových listů naaranžujeme okurku, jahody i Lučinu. Lehce pokapeme olivovým olejem a balzamikovým krémem. Posypeme slunečnicovými semínky.

Tartaletky s čerstvým ovocem

Vynikající tartaletky připravíme zhruba za hodinku plus pečení a plnění. Pro návštěvu jako stvořené!

Budeme potřebovat na korpusy (6-8 ks): 250 g hladké mouky, 120 g másla, 100 g moučkového třtinového cukru, 2 žloutky, špetku soli

Na krém: 250 g tučného tvarohu, 100 g sýru Lučina, 200 ml smetany ke šlehání, 1 vrchovatou lžíci moučkového cukru, několik kapek vanilkového extraktu

Na dokončení: citronový krém (Lemon Curd), čerstvé ovoce (např. maliny, borůvky a jahody), hrst nasekaných pistácií

Příprava: Do robota s nástavcem typu „K“ dáme mouku, cukr, sůl a na kostičky pokrájené chladné máslo. Necháme vypracovat drobenku. Přidáme žloutky a na chvíli ještě promícháme. Těsto vyklopíme na vál a v rychlosti propracujeme. Hotové těsto zabalíme do potravinové fólie a minimálně na půl hodiny necháme odležet v lednici.

Těsto vyndáme z lednice a vyválíme zhruba na 2-3mm plát. Z těsta vykrajujeme o něco větší kolečka, než je průměr našich formiček na tartaletky. Těsto dáme do tartaletek a vymačkáme prsty až k hornímu okraji formičky. Nakonec těsto na dně tartaletek propícháme vidličkou a pečeme na 170 stupňů 17-20 minut do zezlátnutí.

Mezitím si připravíme krém. Do mísy dáme tvaroh, Lučinu, moučkový cukr a vanilkový extrakt. Vše v robotu promícháme. Po chvíli přidáme smetanu ke šlehání a šleháme do té doby, než máme tuhý krém.

Do každé vychladlé tartaletky dáme lžičku citronového krému a rozetřeme ho po dně korpusu. Poté si dáme krém do sáčku se zdobičkou a ozdobíme každou tartaletku krémem. Nakonec na dortíky dáme čerstvé ovoce a nasekané pistácie.

Další vynikající recepty najdete na https://allami.laktos.cz/.