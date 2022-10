Sezóna dýní: Bezlepkový pumpkin pie

„Pokud přemýšlíte, jak ty oranžové krasavice zpracovat, a navíc si z nich připravit něco zdravého, vyzkoušejte tuhle dobrotu. Toto je verze bez lepku (celý dort je bezlepkový a bezlaktózový), ale korpus lze upéct podle jakéhokoliv receptu,“ říká Andrea Zpěváková Dostálová z Českého ghíčka, které vám tento recept přináší.

Suroviny:

Těsto: 150 g rýžové mouky, 50 g tapioca mouky, špetka soli, 100 g ghí od Českého ghíčka

Náplň: 1 menší dýně Hokaido, skořicové ghí od Českého ghíčka na potření dýní, tuhá část kokosového mléka, hrst kešu, 1 polévková lžíce perníkového koření, 2 polévkové lžíce Panely, 2 vajíčka

Postup:

– Obě mouky smícháme se solí, přidáme studené kousky ghí od Českého ghíčka, vajíčko a rychle zpracujeme těsto. Pokud by se vám zdálo suché, přidáme lžíci ledové vody. Těsto lehce poprášíme tapioca moukou, zabalíme do folie a necháme hodinu, lépe přes noc, odpočívat.

– Dýni si omyjeme, rozřízneme, zbavíme semínek a dáme dužinou dolů na plech s pečicím papírem. Pomažeme skořicovým ghí od Českého ghíčka. Dáme péct do trouby na 180 stupňů, do změknutí.

– Do mixéru dáme kešu, které umixujeme na hladkou kaši. Přidáme Panelu, tuhou část kokosového mléka, vychladlou dýni a vajíčka. Vše propojíme v hladký krém. Těsto vmačkáme do formy na koláč a nalijeme dýňovou směs.

– Pečeme v rozehřáté troubě asi 50 minut.

– Necháme dobře vychladnout. Nakonec dort ozdobíme ořechy.

Zdroj: www.ceskeghicko.cz