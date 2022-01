Uvařte si teplou snídaně!

Obilné kaše jsou tím nejlepším startem do nového dne, nastartují metabolizmus, lehčeji vykročíte do nevlídného počasí a pomáhají i při detoxikační kúře. Chuť nebude fádní, pokud pokrm zajímavě dochutíte. Třeba jemně kořeněným ghí se skořicí a vanilkou. Stačí přidat lžičku do kaše – a máte postaráno o vydatné, chutné a zdravé jídlo.

Připravit si ke snídani nebo svačině ovesnou kaši s ovocem, je skvělý nápad. O trochu potřebného zdravého tuku a dochucení se pak postará lžička ghí se skořicí a vanilkou. „Skořici a vanilku náš organizmus rozhodně ocení, zvláště ve spojení se správnými tuky, mezi něž přepuštěné máslo rozhodně patří. Tuk je navíc výborným nosičem chuti koření. O skořici je známé, že podporuje trávení, celkově osvěžuje, a hlavně dodá pokrmům jedinečnou chuť a vůni. Příjemné aroma má i vanilka, která je i známým afrodiziakem. Ve spojení těchto dvou koření s ghí tak vzniká dokonalá kombinace chutí a vůní, která navíc prospívá zdraví,“ vysvětluje Andrea Dostálová ze společnosti České Ghíčko.

Výborné vlastnosti přepuštěného másla (ghí) znaly ostatně už naše babičky. Na pár let ho sice nahradily margaríny, ale dnes se zase vracíme k tomu, co před lety fungovalo. Ghí je zdravější než běžné tuky, nemusí se chladit a vydrží minimálně dvanáct měsíců. Obsahuje vitamíny A, D, E, K, navíc je bez mléčné bílkoviny. Při pečení jím lze nahradit všechny margaríny a máslo a dobře se hodí i pro použití v teplé kuchyni. Má totiž vysoký kouřový bod (250 °C), a proto se nepřepaluje.

Recept:

Ovesná kaše se skořicovo-vanilkovým ghí

Suroviny na 2 porce:

1 hrnek ovesných vloček

½ hrnku směsi ořechů

½ hrnku mléka

2 lžíce medu

1 lžíce Ghí se skořicí a vanilkou od Českého Ghíčka

voda na zalití vloček a ořechů

ovoce na ozdobení

Postup:

1. Ovesné vločky večer zalijeme vodou, aby byly ponořené, a necháme je přes noc namočené.

2. V další misce namočíme nasekané ořechy (vlašské, lískové, mandle…).

3. Ráno vodu z ořechů slijeme, ořechy přidáme k vločkám a vše zahříváme společně s trochou mléka (může být kravské i rostlinné) na mírném ohni a za stálého míchání asi 5 minut.

4. Na závěr osladíme medem, polijeme Ghí se skořicí a vanilkou a dozdobíme ovocem, které máme k dispozici. Může to být mango, meloun nebo obyčejná jablka.

Pro zajímavost:

Skořice je aromatická kůra skořicovníků, stálezelených tropických stromů. Má léčivé účinky, vyrábí se z ní silice, tinktury a olej. Podporuje chuť k jídlu, trávení a celkově osvěžuje organismus.

Vanilka se v předkolumbovských dobách ve Střední Americe a později v Evropě používala i v oficiálním lékařství jako prostředek proti horečce a jako afrodiziakum. Dnes je nepostradatelná hlavně v potravinářském průmyslu. Stačí si vzpomenout na vanilkovou zmrzlinu nebo pudink!

Zdroj: www.ceskeghicko.cz