Spánek a náruč rodiče tvoří celý svět předčasně narozených miminek

Pampers a Nedoklubko opět spojili síly a společně zlepšují prostředí pro předčasně narozená miminka v perinatologických centrech.

Každý z nás si dovede představit, jak posilující dovede kvalitní spánek být. Pro předčasně narozená miminka je o to důležitější, protože díky němu nabírají tolik potřebnou energii, rostou, přibývají na váze a vzdalují se tak zdravotním komplikacím, které je můžou potkat. Je proto nezbytné, aby atmosféra okolo nich byla co nejharmoničtější a vybavení co nejpohodlnější, aby miminka měla dostatek klidu pro nerušený odpočinek buďto v náruči rodiče během klokánkování nebo v pohodlném pelíšku. Značka Pampers ve spolupráci s organizací Nedoklubko proto opět přispívá na zlepšení prostředí pro tato malinká miminka. Zapojit se můžete i vy – stačí zakoupit jakýkoli produkt (nebo rovnou celou zásobu!) Pampers v prodejnách Tesco a automaticky přispějete na nákup pohodlných hnízdeček Neobed nebo deček k přikrytí miminka během klokánkování.

Klokánkování a jeho zdravotní benefity

Klokánkováním se nazývá metoda, kdy miminko leží na hrudi své maminky a vzájemně se dotýkají kůži na kůži. Nejde vlastně o nic jiného, než o velmi blízký kontakt miminka s rodičem (tatínkové se zapojují také), který je pro obě strany velice prospěšný a pro předčasně narozená miminka velmi doporučovaný. Je prokázáno, že díky klokánkování mají miminka stabilnější tepovou frekvenci, pravidelně dýchají, lépe se jim okysličuje krev, méně pláčou a lépe spí. Maminkám klokánkování pomáhá nastartovat laktaci a v neposlední řadě si rodiče s miminkem během něžných chvilek utvářejí vzájemný pevný vztah.

Nedoklubko pečuje o předčasňátka

„Klokánkování se provozuje i v českých perinatologických centrech. Ne vždy je však možné, aby měla maminka miminko stále v náruči nebo položené na hrudi, ať už ze zdravotních důvodů nebo například protože si sama potřebuje odpočinout. V ten moment hrají velkou roli pohodlná hnízdečka, ve kterých se bude miminko cítit bezpečně a nic ho při spánku nebude rušit,“ vysvětluje postup Lucie Žáčková, ředitelka organizace Nedoklubko, která pomáhá se o předčasňátka v perinatologických centrech a na neonatologických odděleních starat a poskytuje poradenství jejich rodičům.

Speciální hnízdečka pro klidný odpočinek

Česká perinatologická centra jsou vybavena hnízdečky Neobed, která jsou z jemného a snadno vyčistitelného materiálu, který je příjemný na dotek a tvarem připomíná děložní lůžko. Miminka v něm zaujímají polohu, jakou by za jiných okolností měla v děloze – hlavička je v mírném předklonu, okolo ní mají ohraničený prostor, ruce spočívají vedle úst, nohy jsou přitažené k bříšku a páteř mírně ohnutá. Jakmile se miminko začne hýbat, hnízdečko mu stanoví jasné hranice, díky čemuž se cítí bezpečně. Koncept vymyslela před lety staniční sestra Eva Řežábková, která vycházela ze svých zkušeností s péčí o předčasně narozené děti. Od té doby už hnízdečka pomohla tisícům předčasně narozených dětí, ale je potřeba je neustále obnovovat, případně dokupovat nová tam, kde zatím nebyla k dispozici.

Miniaturní plenky pro ta nejmenší miminka

„Z našich průzkumů víme, že zhruba 60 % rodičů předčasňátek má pocit bezmoci a trápí je, že nemají kontrolu nad tím, co se děje s jejich děťátkem. Snažíme se proto přispívat k tomu, aby bylo o jejich ratolesti co nejlépe postaráno, a pravidelně podporujeme oddělení pro předčasně narozená miminka materiálním vybavením,“ vysvětluje Denisa Žideková, brand manažerka značky Pampers ve společnosti Procter & Gamble.

Značka Pampers proto dlouhodobě do českých perinatologických center dodává zdarma mini plenky pro předčasňátka. Tyto nejmenší plenky Preemies jsou určeny pro miminka s váhou 500 až 2 300 gramů. Preemies jsou, podobně jako klasické plenky Pampers, velmi jemné, aby malá miminka nikterak netlačily. Plenky nijak nešustí a jejich výměna je tichá, což je velice důležité hlavně proto, že ouška předčasňátek jsou velmi citlivá na jakýkoli zvuk. Plenky mají také velkou absorpční schopnost.

Nejen prostřednictvím plenek Pampers pomáhá

Plenky jsou ale jen jeden dílek skládačky potřebné pro prospívání a dozrávání předčasně narozených miminek, proto se Pampers zapojuje i jinak. A přidat se nyní můžou úplně všichni, kdo nakupují plenky v Tescu – při zakoupení jakéhokoli produktu Pampers totiž zamíří 1 % z ceny na pořízení hnízdečka nebo dečky pro předčasně narozená miminka. Vybavení zamíří tam, kde je ho zrovna nedostatek nebo potřebuje obnovu. Až do 8. listopadu máte tedy čas na to zastavit se v Tescu, pořídit si zásobu plenek a zařídit tak klidný spánek nejen vlastnímu potomkovi, ale i předčasně narozeným miminkům v perinatologických centrech.